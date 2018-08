TERMOLI. Abbiamo letto con attenzione la nona puntata del "Lunghissimo Lungomare", il viaggio che il Corriere della Sera ha intrapreso lungo tutta la costa italiana. Trenta tappe, 34 giornalisti alla guida di una Volvo XC40 ribattezzata per l'occasione "7Mobile", un servizio che viene presentato sulla rivista settimanale del prestigioso giornale "7".

In questa puntata la tappa, divisa in tre tranche, va da Trani a Pesaro e di questa la prima fermata dopo la partenza da Trani è proprio la nostra città.

A scrivere della visita a Termoli è la giornalista Micol Sarfatti che a quanto afferma non conosceva affatto la nostra regione e nonostante fosse a conoscenza del solito luogo comune de "Il Molise non esiste", ha voluto fortemente sfidare tutti gli scettici ed ha inserito la fermata proprio a Termoli. Quando è scesa dal treno, subito ha capito che il Molise c'è ed esiste e nell'articolo scrive: "Termoli mi getta in faccia la sua bellezza e un borgo marinaro di case colorate abbracciato da mura, con una spiaggia di sabbia sdraiata ai piedi."

Micol parla dei suoi incontri con alcuni personaggi termolesi, come una coppia di anziani termo-britannica , o come la poetessa in vernacolo Lucia Marinaro che la voleva anche invitare a mangiare i gustosissimi spaghetti con la ricciola, ma che la stessa Micol è stata costretta a rinunciare a malincuore perché il viaggio per arrivare a Pesaro era ancora lungo.

Una visita breve, ma molto istruttiva per la troupe "7" del Corriere della Sera, che poi dopo Termoli ha toccato la spiaggia di Petacciato: pochi chilometri di costa dorata con visite ai trabucchi, autentiche macchine da pesca di legno, una sorta di palafitta sul mare. Il Molise è una realtà viva e pulsante e così Micol potrà far ricredere tutti gli scettici che sconsigliavano di fermarsi nella nostra piccola terra, ponte tra il centro e il sud Italia. Il settimanale "7" del Corriere della Sera ha reso un ottimo servizio a tutti noi termolesi e molisani in generale.