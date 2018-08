TERMOLI. Non ci potrebbe essere migliore e più efficace presentazione della serata di oggi, ossia la Sagra del pesce, uno degli eventi cult dell'estate termolese, che ogni anno che passa rappresenta un momento di aggregazione e degustazione del prodotto ittico locale del mare Adriatico più vissuto e condiviso.

Un prologo col video del nostro Michele Trombetta, che ha documentato i primi 'battiti' della pre-sagra di ieri sera al piazzale dei Pescatori, dinanzi al Mercato ittico di Termoli. Centinaia le persone che si sono assiepate in fila per i menù preparati dall'associazione Aqva 42.

Beh, proprio l'afflusso considerevole qualche disagio l'ha creato, ma complici anche forniture di prodotti - vedi i piselli - dimezzate rispetto alle richieste, si è cercato di correre ai ripari, tra le attese generali. In ogni caso, la pre-sagra è ormai consolidata.

Passando a stasera, certo, non c'è più quel momento mistico che si viveva decenni or sono, prima dell'avvento delle friggitrici, quando le nuove norme sanitarie hanno imposto di lasciare solo come cimelio le enormi 'sartagne', che venivano usate per friggere il pesce di paranza per riempire l'agognato cartoccio, poi divenuta vaschetta.

Rimane però l'attesa per soddisfare il palato, e specie nel periodo di fermo biologico, l'occasione è ghiottissima.

Buon Sagra del pesce a tutti. L'orgoglio della nostra marineria, che è uscita con otto imbarcazioni in due giorni a metà settimana con la deroga concessa da Mipaaf e Capitaneria di Porto per rifornire l'evento di pesce fresco.