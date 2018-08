TERMOLI. Da ieri e fino al 2 settembre, dalle ore 17 fino alle ore 21 a Termoli è attivo in piazza Monumento uno stand informativo della Fondazione Giovanni Paolo. Gli specialisti del Centro d’eccellenza molisano incontreranno la popolazione, per illustrare i servizi offerti alla comunità e anche per offrire consigli e consulenza sulla prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari. Verrà anche distribuito del materiale informativo. Grande l’interesse che da subito hanno manifestato i cittadini termolesi e dei centri vicini per l’iniziativa. Gli specialisti del Centro d'eccellenza molisano hanno incontrato la popolazione, illustrando i servizi offerti alla comunità. In particolare è stato presentato il nuovo Centro Medico Poli-specialistico che avrà sede a Termoli in Corso Nazionale.

Un luogo in cui competenze scientifiche e tecniche, sensibilità umana, etica e valori cristiani diventano concretamente impegno al servizio di tutti, per cure eccellenti e accessibili all'intera comunità. II Centro ha l'obiettivo di porsi come punto di riferimento territoriale per una ampia gamma di attività sanitarie e si impegna per garantire e favorire la costante innovazione della medicina. Tra qualche settimana ci sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione. E' stato distribuito anche materiale informativo sulla prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari.Gli specialisti si sono intrattenuti con la popolazione anche per offrire consigli e consulenza. La Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II è nata con l'obiettivo di dare al territorio un Centro di eccellenza che fosse un punto di riferimento sia per gli aspetti sanitari sia per quelli di ricerca e di formazione permanente. Le alte specialità presenti all'interno del Centro ne fanno un polo sanitario di riferimento per il territorio molisano, ma anche con una forte attrazione extra-regionale.

La Fondazione si pone come polo di Eccellenza per la medicina ultra-specialistica e per le malattie dell'apparato cardiocircolatorio e oncologiche. Oltre che per la cura, la Fondazione rappresenta una struttura all'avanguardia anche sotto il profilo della ricerca scientifica: si avvale di un parco tecnologico ed informativo particolarmente avanzato, in continuo aggiornamento, rappresentato da apparecchiature elettro-medicali di ultima generazione.Sono stati avviati diversi progetti pluriennali di ricerca a nel campo delle malattie cardiovascolari e dei tumori, oltre che importanti ricerche come quelle suite alte tecnologie diagnostiche e terapeutiche nella chirurgia cardiaca ed oncologica avanzata e nei trapianti di midollo.