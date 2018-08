TERMOLI. The show must go on. Mai affermazione è più giusta. Al porto di Termoli è iniziata la Sagra del pesce. Alle 19 in punto già code particolari per acquistare e degustare le fritture, che ormai sono partite nelle friggitrici a norma che un po' malinconicamente hanno preso il posto lasciato dalla mitica “sartagne”, che giace come cimelio sul piazzale del porto.

Dal tardo pomeriggio con le prime code di gente che vanno a prenotare il vassoio e poi dopo averlo ricevuto, si siedono sulle panche allestite nell'ampio spazio a disposizione.

Ogni anno è sempre grande l'attesa per questa manifestazione e coincidenza vuole, che nell'edizione 2018, sia anche l’unica occasione per assaporare il pesce fresco dell’Adriatico, vista il fermo iniziato il 13 agosto scorso e che perdurerà fino al 23 settembre.