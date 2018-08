TERMOLI. Forse a causa del vento, i fuochi d’artificio della Sagra del pesce, lo spettacolo pirotecnico che chiude il trittico composto da San Basso e Incendio del Castello, si sono fatti attendere per una ventina di minuti dalla mezzanotte.

Ma una volta dato il via, per quasi 25 minuti in un notevole crescendo e nonostante il clima non idilliaco, proprio per colpa di Eolo, che è spirato da Sud-Est in modo sospinto, ha raggiunto il culmine progressivamente.

Per la terza volta in questo agosto, come lo scorso anno, Termolionline ha offerto e proposto la diretta, sia sulla pagina Facebook che nella finestra aperta sulla homepage del nostro portale.

La serata è stata condotta come nell’Incendio del Castello dal nostro editore Nicola Montuori, eccezionalmente accompagnato per questa serata dell’ultimo sabato di agosto dalla splendida Francesca, la nostra esperta social.

Anche in questa occasione migliaia le persone raggiunte dal live e centinaia le interazioni, a conferma di una idea che sempre più viene consolidata e apprezzata.

Un ringraziamento speciale va alla Marinucci Yachting club, che ci ha ospitato per la terza volta in due anni, con due edizioni della Sagra del pesce e il San Basso scorso.

Grazie a loro, abbiamo potuto offrire lo spettacolo pirico nella suggestiva cornice del porto turistico Marina di San Pietro.

In tanti ci hanno seguito anche da fuori Molise, persino dall’Argentina e speriamo di aver potuto donare una parentesi diversa anche a quelle persone che vivono nei centri colpiti dal sisma, a pochi chilometri dalla costa adriatica.

Insomma, un esperimento perfettamente riuscito, anche se abbiamo dovuto abdicare all’idea di realizzare interviste ad ospiti locali, poiché le condizioni ventose non avrebbero permesso un audio soddisfacente.