TERMOLI. Come ogni anno, ieri sera la Sagra del pesce ha richiamato molte persone al porto di Termoli, anche se la collocazione nell’ultimo sabato di agosto ha forse penalizzato un po’ la manifestazione.

La Sagra del pesce sancisce da sempre la fine dell’estate nella memoria collettiva. Una festa con origini molto antiche e dalla sua prima edizione si tiene nel Piazzale del porto.

L’area viene allestita per l’occasione con lunghissime tavolate di panche in legno. All’imbrunire si inizia a friggere.

Un tempo venivano posizionate due enormi padelle, in dialetto ‘sartagne’, giusto al centro della piazza, riempite di olio e quando, sul fuoco vivo, l’olio raggiungeva la giusta temperatura vi si aggiungeva il pesce estratto con un apposito bastone di legno, alle cui estremità si trovava un cestello e servito ancora rovente.

Il modo di friggere è cambiato per adeguarsi alle norme igieniche in vigore ma l’atmosfera non è cambiata.

Ieri molte le persone in fila per gustare la frittura di pesce locale.

La serata è stata allietata dalla musica e dai balli per concludersi con i fuochi pirotecnici, una ventina di minuti dopo la mezzanotte. Le sagre rappresentano un momento di grande convivialità, le tradizioni culinarie fanno parte di un’identità di un popolo e i termolesi sono orgogliosi di questa tradizione.

Oggi, per rispetto delle norme igieniche, il pesce è preparato in numerose friggitrici elettriche riempite di olio extravergine di oliva rigorosamente proveniente dalle colline molisane. La frittura, che è composta per lo più dalle buonissime triglie agostinelle, dai calamari e dai merluzzetti dell’Adriatico, viene servita in vaschette usa e getta e consumata ben calda ai tavoli. Ovviamente il pesce utilizzato è freschissimo e appositamente pescato dalla Marineria termolese – attraverso la deroga concessa da Mipaaf e Capitaneria di Porto – nei giorni che precedono la festa. Non mancano gli stand della birra, che spillata fresca, è bevuta a grandi sorsi per fronteggiare il caldo della serata estiva.

Il Porto, in questa notte dell’anno, diventa luogo d’incontro dove centinaia di persone vi si recano anche solo per una passeggiata tra le bancarelle, o per lo spettacolo musicale che ogni anno si compone di nomi noti nel panorama musicale italiano. A mezzanotte il primo sparo annuncia l’inizio dello spettacolo pirotecnico, i primi giochi pirici si fanno attendere un po’, ma poi fino alle 00.45 tengono compagnia ai presenti.

Anche dal Corso Nazionale e dal Borgo Antico la gente scende al Porto o si posiziona sulle antiche mura della Torretta del Belvedere per assistere ai fuochi d’artificio che illuminano l’ultima notte di festa dell’estate termolese.