TERMOLI. Il catamarano Gs Zenit Travel ha finito il periodo con base portuale a Civitanova Marche per il collegamento con la Croazia e come da programma adesso ricomincerà da Termoli sempre in direzione delle isole dalmatine.

Questa mattina, alle ore 10, ha attraccato agli ormeggi del porto di Termoli. I viaggi programmati dovrebbero ricominciare martedì ma le previsioni meteo in arrivo potrebbero far slittare di qualche giorno la ripartenza dal Molise.