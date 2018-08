TERMOLI. Possiamo dirlo, non è stata una stagione estiva indimenticabile. Un avvio stentato a causa del meteo, poi nel clou, prima e dopo ferragosto, maltempo e terremoto hanno dato quasi il colpo di grazia.

Operatori turistici in larga parte delusi dall'andamento dell'estate 2018, specie il terremoto ha funto da sfollagente, con partenze anticipate e disdette.

Oggi, ultima domenica d'agosto, con un'allerta meteo arancione della Protezione civile la spiaggia era popolata, ma non affollata come ricordiamo in altri weekend dello stesso periodo negli anni precedenti.

Vediamo com'è andata oggi.