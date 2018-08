Alessio e Francesco Gabbani: si avvera il sogno di una notte di mezza estate

CAMPOBASSO. Ha incontrato uno dei suoi idoli, il cantautore Francesco Gabbani, a margine del concerto che l’artista ha tenuto all’Arena Sferisterio di Macerata.

Che serata per Alessio, come ci raccontano i genitori Alberta e carlo, sul suo sogno che si avvera.

«Quando sei bambino, vivi di cose belle, di desideri sani, di gioie grandi anche da cose piccole.

Alessio, anche se ormai, come dici tu, sei ragazzo, continui ad avere questa visione. Che credo sia quella giusta. La ragione è la tua, tesoro, sappilo, e non di noi altri che ci arrabbiamo per nulla e viviamo di tante cose inutili o inseguendo persone altrettanto inutili e gli umori di chi non vive serenamente la propria esistenza.

Poi arriva quella che sembra una sera come tante. Anzi, già lo è perché siamo a Macerata, per l'ultima tappa del lunghissimo Magellano Tour di Francesco Gabbani. Ti abbiamo regalato i biglietti per la tua bella promozione. L' estate per te è stata una lunga attesa del 26 agosto e poi accade che prima del concerto il tuo idolo ti vuole conoscere, abbracciare, dopo che durante la maratona Telethon ti aveva mandato un video saluto a sorpresa. Sei incredulo, è lì davanti a te...e per te! E ti fai coccolare. Eh già, le piccole grandi cose riempiono davvero la vita dei ragazzi come te che resteranno sempre un po' bambini. Quel tanto che basta per apprezzare sempre ogni attimo di vita e per credere e verificare che sì, a volte, i desideri si realizzano».