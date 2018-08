Molise e gioco: diamo i numeri su un fenomeno che fa discutere

TERMOLI. Quando si parla di gioco d’azzardo legale in Italia ci si riferisce ad un fenomeno vasto ed articolato che comprende tipologie di scommesse molto differenti tra loro.

Da una parte vi è il settore del gioco a distanza che in questi anni ha conosciuto una crescita incredibile, grazie alla diffusione dei casino online con licenza, dei siti di scommesse e delle opzioni di gioco via cellulare. Dall’altra, invece, c’è il gioco che potremmo chiamare più tradizionale, costituito dalle slot machine da bar, le sale giochi o bingo, le agenzie di scommesse sportive, ma anche i Gratta e Vinci che si possono acquistare in tabaccheria e tutta la gamma dei giochi lotto e lotterie.

Proprio per la sua natura online, è spesso difficile trovare dati relativi al gioco a distanza, che siano riferiti ad un livello locale. Quello che le analisi ci raccontano è che, nei primi 7 mesi del 2018, la spesa a livello nazionale in poker e casino online è stata di quasi 500 milioni di euro, corrispondente una crescita del 21,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda la seconda grande categoria di giochi d’azzardo, quelli più tradizionali, abbiamo invece alcuni dati a disposizione sul Molise, sulla provincia di Campobasso e anche sul comune di Termoli in specifico. Un’indagine condotta da Infodata, ha infatti riassunto i dati della raccolta dei giochi a livello territoriale, mettendoli anche in relazione con il reddito medio locale e il livello di disoccupazione.

Considerando una raccolta pro-capite (tutto il denaro speso in gioco, senza sottrarre le vincite) media a livello nazionale di 610,3€, nella provincia di Campobasso sono 6 i comuni che si collocano al di sopra di questo riferimento: Molise (1,365.80€) Campomarino (1.146,53€), Bojano (923,42€), Castropignano (810,19€), Campobasso (783,43€) e Termoli (776,68€). In questi stessi comuni, ad una alta raccolta corrisponde anche un livello di reddito inferiore alla media nazionale, ma emerge anche che il livello di vincite ottenute dai giocatori è superiore alla vincita media pro capite di 486,61€.

Infodata ha messo in relazione il livello di raccolta a livello locale, con la percentuale di disoccupazione. Nelle due province molisane, le percentuali di persone senza lavoro sono superiori alla media nazionale, tuttavia il livello complessivo di raccolta che può definirsi basso rispetto ai parametri di riferimento. La teoria che indica come il gioco sia spesso utilizzato come fonte di entrate alternative, laddove i salari sono bassi o non vi sono opportunità occupazionali, non sembra qui trovare conferma.

Per quanto riguarda il rapporto tra i giovani e l’azzardo, i dati forniti dal CNR indicano come il numero di studenti molisani, tra i 15 ed i 19, che hanno giocato almeno una volta durante l’anno sia passato da 50,2 nel 2008 a 42 nel 2017. All’interno degli studenti che hanno giocato, la percentuale di giovani che viene considerata “a rischio” è scesa da 17,9 a 13,9 nello stesso arco di tempo.Sembra quindi che il gioco d’azzardo stia perdendo attrattiva sui giovani della nostra regione.

Purtroppo però, il Molise è la quarta regione italiana per numero di utenti che si sono rivolti ai SerD, per problemi di dipendenza. All’interno di queste problematiche, le ludopatie sono un fenomeno emergente, tuttavia la regione registra già la più alta percentuale di giocatori patologici a livello nazionale.

Per far fronte alla situazione, tra le varie iniziative intraprese, la Regione Molise ha anche stanziato 470 mila euro a favore del Terzo Settore, parte dei quali saranno dedicati alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze.