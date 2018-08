Vacanze Insieme sulla costa termolese, quattro giorni speciali per la sezione Unitalsi

TERMOLI. Anche quest’anno la sottosezione Unitalsi di Campobasso guidata dal presidente Vincenzo De Iasio è riuscita ad organizzare Vacanze Insieme, dal 23 al 26 agosto quattro giorni di mare presso il residence Pollice a Termoli.

L’evento più atteso dai nostri “Amici Speciali” dove disabilità e amicizia si fondono per il bello di stare insieme con bagni in mare, giochi, chiacchierate e dopo cena animazione con Karaoke e balli, Grazie a chi è venuto ad allietare le serate ci siamo tutti divertiti. Un altro grazie di cuore va a gli amici della scuola alberghiera di Termoli che con la loro professionalità hanno cucinato in modo eccellente per il solo piacere di rendersi utili: questo significa vivere il vangelo, dare sempre una mano al prossimo…

Comunque il grazie più grande va te: Barelliere, Dama, amico Speciale che con la tua presenza hai contribuito alla riuscita di questo e tanti altri eventi organizzati dell’associazione.

Abbiamo concluso questa vacanza con la Santa Messa celebrata in spiaggia da Don Costantino che annunciandoci il Vangelo in un’atmosfera “da mare” ha colmato di gioia i nostri cuori.