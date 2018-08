Gli specialisti della Cattolica al nuovo centro medico di Termoli

CAMPOBASSO. Continua in piazza Monumento, a Termoli, la manifestazione di grande interesse che coinvolge i cittadini del luogo e dei centri vicini per lo stand informativo promosso dalla Fondazione “Giovanni Paolo II”. Gli specialisti del Centro d’eccellenza molisano hanno incontrato la popolazione, illustrando i servizi offerti alla comunità. In particolare è stato presentato il nuovo Centro Medico polispecialistico che avrà sede a Termoli in Corso Nazionale. Un luogo in cui competenze scientifiche e tecniche, sensibilità umana, etica e valori cristiani diventano concretamente impegno al servizio di tutti, per cure eccellenti e accessibili all’intera comunità. Il Centro ha l’obiettivo di porsi come punto di riferimento territoriale, per una ampia gamma di attività sanitarie e si impegna per garantire e favorire la costante innovazione della medicina. Il progetto nasce dalla sinergia tra la struttura d’eccellenza molisana e la Fondazione “Policlinico Gemelli” Ircss che da qualche mese ha assunto il coordinamento e la direzione della Fondazione “Giovanni Paolo II” di Campobasso. Diversi professionisti del “Gemelli” di Roma saranno a disposizione della popolazione anche presso il nuovo Centro Medico di Termoli. L’apertura ufficiale avverrà nelle prossime settimane. Nello stand informativo è stato distribuito anche materiale informativo sulla prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari. Gli specialisti si sono intrattenuti con la popolazione anche per offrire consigli e consulenza. Lo stand sarà attivo fino a domenica 2 settembre dalle ore 17 alle 21. Il Centro è una risorsa impareggiabile, in primo luogo, per la Regione Molise e per una crescente parte del Mezzogiorno.

Una risorsa preziosa e unica, anche, per l’intero Ateneo dei cattolici italiani. Proprio perché la sperimentazione clinica e strumentale che si realizza in questa sede è continuamente rafforzata e valorizzata dalla stretta e costante sinergia con la Fondazione Policlinico “A. Gemelli” Ircss. Il Centro è ormai diffusamente reputato un vero e proprio laboratorio all’avanguardia nell’assistenza e nella sperimentazione scientifica. La Fondazione è un Ente senza scopo di lucro che non persegue alcuna finalità di profitto, una realtà che riesce a conciliare l’efficienza gestionale con la qualità delle prestazioni erogate: i conti sono in ordine ed è stata raggiunta la necessaria solidità finanziaria per continuare ad offrire servizi di qualità alla popolazione molisana e non. L’avanzamento tecnologico è una delle finalità principali, con il costante aggiornamento delle apparecchiature in dotazione.