Scuole sicure, a Guglionesi un incontro per fare chiarezza

GUGLIONESI. Mercoledì 29 agosto alle ore 12 nel cinema teatro Fulvio di Guglionesi il sindaco Mario Bellotti incontrerà i genitori degli studenti iscritti al Liceo Linguistico e Pedagogico di Guglionesi. Con lui ci sarà la preside dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, il presidente della Provincia di Campobasso, i rappresentanti di Vigili del Fuoco e Protezione Civile che hanno effettuato i rilievi.

La vicenda sulla quale il primo cittadino illustrerà dettagli e si confronterà con le madri e i padri degli alunni riguarda la scuola superiore di via Colmbo, chiusa con ordinanza del sindaco, la necessità di procedere a lavori di sistemazione delle tramezzature danneggiate dalla scossa sismica del 16 agosto scorso, con conseguente trasferimento degli iscritti presso il plesso A della scuola media di via Catania.

Questo edificio, deputato ad ospitare le classi delle medie a loro volte traferite nello stabile di piazza Indipendenza, peraltro già sottoposto ad adeguamento sismico, è stato verificato scrupolosamente in questi giorni e ritenuto perfettamente idoneo e sicuro dalle relazioni dei vigili del fuoco e della Protezione Civile.

Durante la conferenza il sindaco Mario Bellotti fornirà diverse comunicazioni alle famiglie. Alla stampa, fondamentale strumento informativo e di opinione, prezioso in questo momento difficile per la comunità di Guglionesi, è raccomandata la partecipazione. L’argomento scuole sicure non può essere oggetto di strumentalizzazioni o approcci superficiali.