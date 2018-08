TERMOLI. Dalla tangenziale di Milano, dove una buca viene sistemata con una telefonata, alle strade groviera del Molise, percorse con prudenza al volante di una vecchia Fiat Panda. Benvenuti al (Centro)Sud, insomma. E' questo il canovaccio di un video divertente pubblicato da Matteo Sangermano sul gruppo Unione Carresi, che raggruppa sempre più utenti Facebook e a cui abbiamo chiesto il via libera per proporlo su Termolionline.

Mulattiere vere e proprie che a distanza di 25 anni non vengono rattoppate, nemmeno dopo la consegna di prebende al funzionario di turno in Regione - è una satira, sia chiaro - e dei protagonisti del video, Mario e Matteo, ne rimarrà uno solo, sgomento nella sua disperazione per il tempo che scorre inesorabile senza che si fosse mossa foglia.