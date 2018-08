Crollo di calcinacci da La Fenice, riaperto il lungomare nord

TERMOLI. Dopo la chiusura di poche ore del lungomare nord a causa del crollo di calcinacci dal residence denominato ‘La Fenice’, pochi minuti fa il tratto stradale è stato riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Ieri, 27 agosto2018, nel tardo pomeriggio a causa del crollo di calcinacci dall’edificio, si era reso necessario interdire il traffico sul lungomare in direzione Termoli mentre era comunque rimasto regolare in uscita da Termoli ovvero in direzione Vasto.

Pochi minuti fa il tratto di lungomare è stato riaperto e il traffico è tornato normale.