GUGLIONESI. Un ulteriore, doloroso e ci auguriamo ultimo strascico del sisma che ha colpito il Basso Molise il 16 agosto scorso, lo sta vivendo ancora Guglionesi, uno dei comuni dell'epicentro.

In un paese dove per fortuna non si contano morti o feriti, ma che comunque è provato psicologicamente e moralmente ed in cui diverse famiglie sono sfollate, si è aperta una nuova ferita: nel pomeriggio di ieri è stata chiusa al traffico pedonale ed automobilistico piazza XXIV maggio, che si trova tra le centralissime corso Conte di Torino e via Roma: non hanno convinto le condizioni del palazzo sopra i suggestivi portici della piazza, per intenderci, l'edificio prospicente la chiesa Madre di Guglionesi, anch'essa chiusa per i danni riportati a causa del sisma, ed i tecnici, nell'interesse della tutela dell'incolumità pubblica, hanno isolato di fatto la principale strada del centro storico del paese. Come si può notare dalle foto, in effetti sull'immobile è presente una vistosa crepa.

Un disagio per i residenti ed un vero e proprio dramma per chi, in piazza XXIV maggio e nelle strade contigue, ha aperto, con tanti sacrifici, un'attività commerciale, esercenti che di fatto prevedono un crollo dei propri affari.

Camminando per corso Conte di Torino, e proseguendo in piazza XXIV maggio e scendendo lungo via Roma, incontriamo pochissime persone: qualche residente e i Vigili del fuoco; la zona, solitamente piena di persone che passeggiano e chiacchierano e di auto che transitano, è insolitamente deserta.

Non hanno molta voglia di parlare, i commercianti della zona, comprensibilmente preoccupati ed amareggiati: «Non si può chiudere una strada in questo modo, dopotutto sono edifici che sono in piedi e resistono da un secolo. Il centro storico in questo modo morirà, andrà a finire che ce ne andremo tutti», riesce a dire la titolare di una tabaccheria. «Qua vicino, nella piazza, c'è anche una farmacia, in paese ce ne sono due: quando l'altra non è di turno, chi garantirà il servizio? come si farà se serve un farmaco con urgenza?»

Le ripercussioni sull'economia del paese potrebbero essere pesanti, con potenziali chiusure di attività che sono l'unico mezzo di sostentamento per molte famiglie: occorre quindi che, ad ogni livello amministrativo, ci si attivi per trovare soluzioni tempestive.