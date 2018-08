in riproduzione ora

Gennaro Perrotta: si svela la statua in bronzo

TERMOLI. Entusiasmo a Termoli, tra corso Nazionale e via XX settembre, per l'inaugurazione della statua in bronzo del grecista nativo di Termoli Gennaro Perrotta, realizzata dallo scultore Vanni Macchiagodena e commissionata dal Comune di Termoli.

Una folla discreta e un buon numero di amministratori hanno preso parte a questa cerimonia di svelamento, con la presenza dell'ex preside Antonio Mucciaccio e del nipote di Gennaro Perrotta, il farmacista Nicola Troilo, intervistato da Michele Trombetta.

Termolionline ha seguito e proposto in diretta Facebook l'intera manifestazione.