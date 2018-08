‘Prendiamoci per mano’, l’Ambito Territoriale Sociale di Termoli per i bambini di Montecilfone

MONTECILFONE. L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, in sinergia con il Sindaco del Comune di Montecilfone Franco Pallotta e in stretta collaborazione con la SIPEM SOS Molise intende realizzare un progetto di attività psicoeducativa rivolto ai bambini in età scolare. Il progetto intende dar voce agli stati d’animo generati come reazione degli eventi sismici del 14 e 16 agosto 2018.

‘Prendiamoci per mano’ è rivolto alla popolazione infantile (e indirettamente a tutta la comunità di Montecilfone) e intende offrire il sostegno e il recupero dallo shock post traumatico al fine di riposizionare correttamente l’accaduto nella vita di ciascuno.

E’ importante, dopo ogni evento legato a calamità naturale, trasmettere nuovi strumenti e metodologie per risignificare l’accaduto.

Nel bambino le conseguenze sulla salute globale scaturite dall’evento sismico possono arrivare ad interferire con l’adempimento dei compiti evolutivi ed ostacolarne i processi di maturazione cognitiva, emotiva e comportamentale.

L’esperienza traumatica deve poter essere affrontata, rivissuta e ricatalogata affinché i vissuti e gli stati d’animo trovino voce. L’obiettivo generale che si intende perseguire è di offrire al bambino strumenti con i quali rileggere in maniera guidata quanto accaduto attraverso attività psicoeducative e momenti aggregativi in uno spazio pensato e dedicato a loro.

Gli obiettivi specifici, invece, sono:

-Far emergere attraverso racconti ed esperienze paure, ansie ed angosce;

-Far sì che i minori acquisiscano sufficiente sicurezza per vivere gli ambienti di vita quotidiana come non minacciosi o pericolosi;

-Offrire ai minori un luogo sicuro dove ritrovare calma e serenità;

-Consentire ai genitori di accogliere le paure dei minori e diventare punti di riferimento ai quali rivolgersi nei momenti di sconforto.

Le metodologie utilizzate prevedono laboratori ludico ricreativi e attività psicoeducative durante le quali attraverso l’utilizzo di racconti, fiabe e video si esplorerà e si darà voce al mondo interiore di ciascuno.

Verrà promossa attraverso la tecnica del brainstorming una discussione e una riflessione attiva degli eventi accaduti.

Le attività saranno condotte dall’Equipe Multidisciplinare dell’ATS di Termoli (Dott.ssa Michela Marinelli e dott.ssa Perrotta Ilaria), dalla Presidente della Società SIPEM SOS Molise (Dott.ssa Federica Buri) e da altri professionisti della Coop. SIRIO, presso l’edificio della scuola primaria di Montecilfone nei seguenti giorni:

-Giovedì 30.08.2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

-Giovedì 06.09.2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

-Mercoledì 12.09.2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00