GUGLIONESI. C’era grande attesa per l’incontro-dibattito di stamani, alle 12, al teatro Fulvio di Guglionesi, tra il sindaco Mario Bellotti, il presidente della Provincia Antonio Battista, la dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo Maria Maddalena Chimisso e i tecnici della Protezione civile regionale.

Casus belli la chiusura del liceo Pedagogico, a causa della condizione di inagibilità del plesso dovute al sisma del 14 e 16 agosto.

Successivamente, si è deciso di trasferire gli allievi che a breve dovranno tornare sui banchi nella scuola media di via Catania, ma questo provvedimento è stato contestato dai genitori, che non ravvisano sicurezza in questi edifici e nelle strade che si devono percorrere per raggiungerlo e per uscire e rientrare a casa.

Fortissime le polemiche social, su Facebook specialmente.

Una contrapposizione che ha suscitato persino interesse della stampa nazionale, presente al Fulvio con giornalisti e operatori.

Bellotti ha invitato una delegazione dei genitori a visionare la scuola, oltre a rendersi del tutto disponibile a far visionare tutti gli atti di idoneità sismica. La Chimisso, invece, precisa che il piano di evacuazione già c’era, «lo abbiamo adeguato al differente numero di ragazzi, che non devono assolutamente arrivare in via Martiri d’Ungheria dove ci sono i palazzi pericolanti».

La discussione si è più volte animata, fino ad arrivare a un vero proprio litigio. Tuttavia, alla fine della fiera, dalle autorità competenti i genitori sono stati rassicurati sulla documentazione tecnica, che sarà prontamente prodotta ai genitori che hanno fatto richiesta di visione degli atti, ma fermo restando, come dice la dirigente scolastica Chimisso, che i genitori che non sono persuasi della sicurezza dell’edificio sono liberi di mandare i figli altrove.

Non ci saranno alternative prese in considerazione, come il trasferimento a Termoli agognato da molte famiglie.