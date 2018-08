"Per non dimenticare" Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Quando il termolese viene chiamato a fare beneficenza, non si tira mai indietro. La riprova l'abbiamo avuta ancora una volta ieri sera durante la terza edizione dell’ormai consolidata Cena di Beneficenza: questa volta, dopo Amatrice, è stata dedicata ad un’altra città, Camerino, comune marchigiano duramente colpito dal sisma di 2 anni fa. "Camerino (MC) per non dimenticare", cena organizzata daI Lions Club Tifernus di Termoli con il contributo preziosissimo della confraternita Misericordia, Nicola Vizzari team e AQVA 42.

Se nell’edizione 2016/2017 sono stati raccolti 22.000 euro, quest'anno, pur non avendo ancora i dati ufficiali visto il tutto esaurito e la fila interminabile di persone in attesa di prendere un ricco e gustosissimo vassoio di cibo, ci aspettiamo un ulteriore grande risultato.

Il reparto cottura e condimento è stato curato con dovizia di particolari dallo chef stellato molisano Nicola Vizzarri e il suo team di allievi chef, i quali sono stati perfetti.

Anche la quota rosa dell'Associazione AQVA 42, reduce dalla faticosissima due giorni della pre e sagra del Pesce, era presente nel reparto preparazione e frittura del prodotto pescato.

Numeri da capogiro tra pasta e condimento impegnato e di pescato fritto, tanto che ad un certo punto non aspettandosi tutta quella massa di persone presenti, lo staff si è guardato un po' preoccupato nel non riuscire a soddisfare tutti: a serata inoltrata erano stati cucinati oltre 180 kg di pasta, 40 kg di guanciale di maiale, 450 kg di pomodori pelati, sale e olio, ingredienti per circa 2000 pasti. Per il pescato sono stati offerti circa 4 quintali di prodotto.

Come è stato sottolineato anche dai dirigenti Lions, quando è stata deliberata questa manifestazione, in Molise non era ancora avvenuto lo sciame sismico soprattutto nella zona di Guglionesi e Montecilfone e quindi il Club ha voluto dedicare questa serata non solo a Camerino, ma anche ai nostri corregionali così duramente colpiti.

Siamo più che convinti che gli attivissimi Lions termolesi non mancheranno di servizio in questa direzione.

Ieri oltre alla degustazione, la serata è stata arricchita anche dallo spazio musicale, curato da un autentico showman come il noto artista Luca Canale, ormai una certezza non solo sulla piazza molisana.