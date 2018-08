TERMOLI. Nonostante il rinvio a causa del maltempo, si è svolto regolarmente con successo anche quest'anno il Canto del Sant'Antonio, curato e eseguito dall'Associazione Terzo Millennio.

Nonostante il giorno infrasettimanale e a distanza di poco da un altro evento climatico sfavorevole, la serata è stata un successo, grande presenza di pubblico locale e di fuori regione; applausi, foto e selfie hanno incorniciato positivamente l'evento di fine agosto.

Anche questo canto tradizionale termolese, così come il San Sebastiano, si svolge di regola in inverno e più precisamente, il 16 gennaio, ma come ormai noto, viene riproposto durante il periodo estivo, proprio per dare la possibilità a tutti i turisti, ai termolesi residenti fuori ed appassionati del genere popolare folcloristico di apprezzare e conoscere meglio le nostre tradizioni. Ancora un successo quindi per la compagine guidata dal presidente Giuseppe Bucci il quale ha espresso il suo entusiasmo : " Sentiamo ogni volta dal nostro pubblico una grande partecipazione e gioia durante queste rievocazioni, come se ci fosse un'attesa sempre viva nei confronti di queste manifestazioni e questo non fa altro che continuare a spingerci fare meglio, considerando che percorriamo tutte le vie cittadine del centro con strumenti musicali di ogni genere: fisarmoniche, tra tra, struculatorj, patapum ,tamburello, ecc ecc... oltre al coro e alle voci soliste.

La sensazione provata quando il pubblico si unisce al nostro coro è qualcosa di unico e irripetibile. La serata del Sant'Antonio è stata dedicata a Giovanni, un caro amico dell'associazione, momentaneamente in panchina e non presente in campo augurandogli una pronta ripresa.

Bucci ha infine ringraziato tutti i partecipanti, il coro, i strumentisti, i solisti, il SAE 112, l'amministrazione del comune di Termoli, nonché il responsabile al Turismo Michele Macchiagodena.

Prossimo appuntamento con il Terzo Millennio per il prossimo 15 settembre con la manifestazione di canti popolari in vernacolo Termolese "Jenne Menenn Candann e sunanne".