I ragazzi del Muretto: 1113 anni di storie di vita termolesi

TERMOLI. Ormai sono diventate delle autentiche attrattive, forse anche un po’ turistiche. Noi di Termolionline abbiamo già avuto parecchie occasioni per farveli conoscere ribattezzandoli simpaticamente “i ragazzi del muretto" perché il loro ritrovo quotidiano quando il tempo lo permette, soprattutto d'inverno, è il muro del belvedere, assope 'u carcere, o Torretta belvedere; mentre nei pomeriggi visto il gran sole che batte in quell'area, in blocco si spostano sul muretto di via Roma di fianco al rudere dell'ex cinema Adriatico.

Una vera "attrazione turistica" perché molti passanti si fermano per scattare assieme a loro delle fotografie e per ascoltare le loro pillole di saggezza e di storie termolesi.

Ieri sera passando di lì e vedendoli in formazione titolare completa ci è venuto in mente di chiedere ad ognuno di loro l'età anagrafica e fare una somma totale degli anni presenti "seduti" su quel muretto.

Ebbene, alla fine della presentazione dei quattordici presenti, abbiamo accertato che erano seduti lì ben 1.113 anni di storie termolesi, 11 secoli di vite in totale, il più giovane ha 71 anni il meno giovane 90.

Uno spaccato di vita termolese che fa pensare: nella loro vita hanno visto di tutto tra guerre, fame, ma anche rinascite, vite nuove, cambiamenti anche se non sempre in meglio di situazioni politiche-economiche e molto altro ancora.

Rocco, Paolo, Aldo, Angiolino, Antonio, Domenico, Pasquale, Germania e via via tutti gli altri regalano con la loro presenza un’immagine genuina della nostra Termoli.