Caro libri, ma il diritto allo studio non è garantito dalla Costituzione?

TERMOLI. Il 13 settembre suonerà la campanella per oltre duemila studenti termolesi, che dalle elementari alle scuole superiori torneranno sui banchi scolastici.

Ma qual è il costo del diritto allo studio? Se i libri delle scuole elementari sono garantiti dallo Stato, lo stesso non avviene per i libri di testo delle scuole medie inferiori e superiori, nonostante l'obbligo scolastico sia fino ai 16 anni.

E' così che una famiglia si trova a spendere per un figlio che entra alle scuole medie inferiori 326 euro, per un ragazzo che entra alle scuole medie superiori (liceo) 332 euro solo di libri di testo, ad essi va aggiunto il corredo scolastico: zaino, diario (quello gratuito quest'anno è stato abolito, dopo le proteste delle cartolibrerie), quaderni, ed attrezzature varie, si possono così raggiungere nell'arco dell'anno oltre i 500 euro di spesa. Secondo il Codacons "i prezzi al dettaglio, rispetto al 2017, registrano quest’anno un incremento medio del +2%, rincaro che raggiunge il +4% per il materiale “griffato”, ossia le marche più richieste dai giovanissimi perché legate a squadre sportive, cartoni animati, bambole o personaggi e serie famosi".

Si cerca di risparmiare acquistando l'usato, ma purtroppo spesso, nonostante i titoli rimangano invariati, cambiano i codici ean, rendendo invendibili o acquistabili i libri, nuovo escamotage delle case editrici per bypassare i mercatini dell'usato, ponendo dubbi e perplessità nel genitore che non vuole creare problemi ai propri figli.

I comuni vanno incontro alle esigenze delle famiglie più bisognose con aiuti economici, elargiti sempre a posteriori, quindi le famiglie dovranno comunque anticipare le somme, inoltre resta il problema per chi non rientra in determinati parametri che arriva a spendere somme considerevoli per poter garantire un diritto allo studio ai propri figli sancito dalla Costituzione Italiana.

Art. 34 della Costituzione:

"La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.