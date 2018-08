GUGLIONESI. Sconfiggere la paura, tornare a guardare (con fiducia) al futuro. Su questo tema ieri pomeriggio, mercoledì 29 agosto, a Guglionesi si è tenuto un incontro, promosso dall’associazione di promozione sociale - Arci F. Iovine, ricco di spunti e particolarmente partecipato. Il sisma che recentemente ha interessato la zona del basso Molise ha lasciato strascichi non solo di tipo materiale, ma anche, in maniera meno visibile, problemi di natura psicologica conseguenti alla cronicizzazione della paura che diventa angoscia quando l’evento sismico si protrae. Per questo motivi è ancor più importante rafforzare il senso di comunità, tornare ad immaginare e costruire percorsi di sviluppo che sappiano offrire, ai nostri giovani, validi motivi per restare. In questa logica si inserisce la scelta, dell’associazione F. Iovine, di riprendere le diverse iniziative avviate nei mesi scorsi (corso di merletto a tombolo, di inglese ecc.) per non disperdere la rete sociale creata intorno alle stesse. In sintonia con questo spirito, gli interventi dell’assessore del comune di Guglionesi Pina D’Onofrio e del sindaco di Palata Michele Berchicci, hanno confermato la volontà di procedere nel percorso avviato con l’incontro del 14 luglio a Palata (vedi protocollo d’intesa Ordine dei Consulenti del Lavoro – Microcredito per l’Italia) e dell' 11 agosto a Guglionesi (definizione di una possibile intesa tra l’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed il comune di Guglionesi per favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali).

In questo processo un ruolo importante sarà svolto dal Gal Trigno Castellelce che, attraverso l’intervento del suo direttore (Cloridano Bellocchio), ha tracciato sinteticamente i prossimi passi che coinvolgeranno l’intero gruppo di lavoro (in una logica di rete Istituzionale, sociale e professionale) ad iniziare dall’apertura dello sportello di animazione territoriale per lo sviluppo locale a Palata, per proseguire con la costruzione di un progetto di sviluppo locale a valere su fondi nazionali/europei. Con l’intervento di Giuseppe Astore è stata invece richiamata la drammatica esperienza di San Giuliano di Puglia e l’esigenza di guardare al tema dello sviluppo locale affinché un’eventuale ricostruzione non trovi luoghi “inanimati”. Non va infatti dimenticato che 1/3 del territorio nazionale (2/3 in Molise) è soggetto a spopolamento e ad una progressiva riduzione dei servizi commerciali e territoriali. Questa parte di territorio economicamente marginale coincide prevalentemente con la dorsale appenninica in gran parte interessata da fenomeni sismici che rendono ancor più difficile la permanenza in questi territori. Per questo motivo i partecipanti all’incontro hanno unanimemente auspicato che: il cratere sismico si concentri sui Comuni interessati dal sisma; si possa procedere, per quelle attività attività penalizzate dal sisma (inagibilità, chiusura strade ecc.), a forme di alleggerimento fiscale; venga disposta, in ambito nazionale, una fiscalità di vantaggio per le aree interne afflitte dallo spopolamento.

Su quest’ultima proposta sarà costituito un gruppo di lavoro per elaborare il testo e coinvolgere i diversi territori. Un ringraziamento è stato rivolto al presidente Arci Abruzzo (Antonio Tiberio), ai presidenti di Arci Teramo e Arci Pescara ed all’intera struttura nazionale (era presente anche il responsabile nazionale per l’organizzazione Gabriele Moroni) per l’attenzione rivolta al nostro territorio e per la disponibilità mostrata a supportare, attraverso forme di gemellaggio, le iniziative che l’associazione F. Iovine andrà ad avviare. Sul tema della fiscalità di vantaggio, in particolare, il presidente di ARCI Abruzzo ha manifestato la disponibilità dell’intera associazione a: contribuire all’elaborazione del testo; sostenere l’iniziativa attraverso la costruzione di reti relazionali che favoriscano la sua diffusione nei diversi territori.

Particolarmente toccante infine, è stato l’intervento del prof. Antonio Tramontano che, a nome di tutti gli artisti che hanno esposto le loro opere a Guglionesi (presso Palazzo Massa in occasione dell’iniziativa “Notti d’estate”), hanno manifestato la loro vicinanza alla comunità colpita dal sisma e la disponibilità a partecipare attivamente alla creazione di piccoli laboratori di “Creatività/manualità” per ragazzi anche allo scopo di favorire forme di incontro/socialità particolarmente importanti in questo momento.