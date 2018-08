Non c'è più rischio di perdere la strada, il Comune ha indennizzato gli "eredi Di Siena"

TERMOLI. Chiusa la vicenda degli Eredi Di Siena. L’amministrazione comunale di Termoli dopo due gradi di giudizio civili e altrettanti tra Tar e Consiglio di Stato, ha dovuto versare un indennizzo pari a 375mila euro per i terreni contesi in contrada Porticone, al centro di una intricata vicenda di espropri avvenuta alla fine degli anni Settanta.

In ballo, nel contenzioso durato diversi anni la richiesta di risarcimento o di re-impossessamento della proprietà fondiaria da circa 5mila metri quadrati, che da ben 40 anni è stata sottratta alla loro disponibilità per progetti di pubblica utilità e urbanizzazione primaria. Un vero e proprio braccio di ferro quello ingaggiato tra l’amministrazione comunale di Termoli e gli eredi Di Siena, i congiunti che hanno avanzato istanza di restituzione da parte del ‘pubblico’ dei terreni di contrada Porticone espropriati con una procedura illegittima alla fine degli anni settanta.

Una vicenda davvero kafkiana, che nonostante diversi gradi di giudizio sia in sede civile che amministrativa, si è risolta solo con l’esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso, mentre sui residenti del popoloso quartiere a nord della città incombeva sempre quel rischio latente di perdere gli accessi e i collegamenti tra via Catania, via Torino e via Cuneo. Il Tar Molise aveva accolto il ricorso presentato dai privati in sede cautelare, e rimandato la decisione all’udienza di merito del marzo 2014, quand’era in carica l’amministrazione Di Brino. Obiettivo del Comune di Termoli era quello di pervenire ad una cessione volontaria dei terreni, ma con le spese a carico dell’ente, intese come danni per i disagi subiti in questi sette lustri dai proprietari. Un risarcimento che si riferisce a poco più di mezzo ettaro di terreno, 5.290 metri quadrati, per un controvalore di 137.540 euro.

Più volte in passato ci siamo occupati di questa vicenda, anche perché dopo la sentenza di corte d’Appello del 2008, che dette ragione in via definitiva agli eredi Di Siena, con l’ufficio Unep del tribunale di Larino più volte si cercò l’immissione sul vecchio possedimento, ma mai riuscì anche per i problemi di sicurezza che sarebbero insorti sulla modifica della viabilità, tanto da chiamare in causa perfino il Prefetto di Campobasso, mentre i residenti erano seriamente preoccupati dall’evoluzione di una vertenza che avrebbe potuto incidere non poco anche sulla loro vita quotidiana.