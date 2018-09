Portocannone, trasferiti gli uffici del Municipio

PORTOCANNONE. Continuano gli strascichi, nel Basso Molise, del sisma del 16 agosto: a causa delle lesioni rilevate, gli uffici del municipio sono stati trasferiti, in via precauzionale, presso Palazzo Manes, in attesa del sopralluogo dei tecnici.

La situazione in paese è critica, considerando anche la questione della scuola, interessata da ordinanza di inagibilità nei giorni scorsi. L'iniziale progetto di trasferire gli alunni nel plesso di San Martino in Pensilis (Campobasso) potrebbe non risultare fattibile per carenza di spazi adeguati per accogliere tutti, compresi gli scolari di San Martino. La problematica sarà ulteriormente dibattuta nel corso di un'assemblea pubblica a Palazzo Manes.

Alcune famiglie non vedono favorevolmente il trasferimento a San Martino dei bambini, ed auspicano un rapido adeguamento dei locali di Portocannone.