Far «Sorridere sempre...», la mission tra i bimbi di Acquaviva Collecroce

ACQUAVIVA COLLECROCE. Clownterapia ad Acquaviva Collecroce coi bimbi della località tra le più danneggiate dal sisma di metà agosto. In pista i volontari dell’associazione Sorridere Sempre Onlus di Termoli. «Un ringraziamento di cuore ai ragazzi – ci ha riferito il sindaco Francesco Trolio - sono rimasti tutti contenti. Sono piaciuti tantissimo».

Sentimento ricambiato dagli stessi clown vestiti di verde, come ci ha detto la presidente Katia Nestola. «Un servizio bello quello ad Acquaviva Collecroce. Molto delicato e pieno di emozioni. Vedere quelle tendopoli e una piazza piena di macchine e furgoni dei Vigili del fuoco fa un certo effetto. La nostra presenza ha distratto per un’oretta sia i bimbi che le mamme e i ragazzini da quella paura del sisma. Abbiamo giocato, ballato, fatto tatuaggi e per finire abbiamo riempito quel luogo di bolle magiche. I bambini le rincorrevano con gioia e le mamme sorridevano nel vederli cosi sereni.

Ci siamo salutati lasciando loro palloncini colorati. La vita va avanti e quel mostro (terremoto) non deve spegnere mai il sorriso. Ringrazio i miei compagni di servizio. Grandi tutti».