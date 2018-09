TERMOLI. Dopo una pausa di 4 settimane, dalla festività di San Basso, tra contingenze agostane ed emergenze vissute dal territorio costiero e del Basso Molise, torniamo a riproporre con cadenza settimanale una rubrica affidata alla penna del termolese Luigi De Gregorio, che da oltre 40 anni vive a Milano.

Corso Mario Milano ci porta alla mente senza dubbio una discesa repentina verso il mare, uno scorcio suggestivo. Luigi De Gregorio nel suo excursus sui luoghi simbolo della città stavolta gioca di fantasia, immaginando lo sbarco degli Alleati del 1943, quando la strada ancora non c’era, non solo, ma immaginando anche come diventerà, visto il radicale mutamento al centro del piano di riqualificazione del centro storico.

Corso Mario Milano

Via Mario Milano è molto conosciuta per tanti motivi. In primis perché è la via più breve che dal mare (specificatamente dal Panfilo) porta al centro di Termoli e per l’esattezza al Piazzale della Stazione. In secondo luogo perché ha una pendenza ragguardevole, faticosa. Fatta a piedi al ritorno dal bagno ha sempre procurato il fiato grosso ed ha spezzato le gambe a chiunque. Anche ai giovani. Inoltre dà la sensazione che essa dia filo da torcere perfino alle auto che si muovono sulla sua carreggiata nell’unico senso (quello in salita) attualmente permesso, soprattutto se non sono guidate con una sufficiente abilità.

In quest’ultimo periodo infine corso Mario Milano fa parlare di sé perché da decenni utilizzata a senso unico (come già detto), passerebbe ad un utilizzo a doppio senso di marcia. Un cambiamento legato alla potenziale realizzazione del tunnel.

Fatta questa breve presentazione, cosa c’entra via Mario Milano con la Storia considerando tra l’altro che essa ai tempi dei fatti neanche esisteva?

A questo punto è opportuno precisare quali sono i fatti. Gli Inglesi (stiamo parlando della seconda guerra mondiale) sono posizionati sulla riva Sud del Biferno. Hanno l’obiettivo di conquistare Termoli e dovrebbero attraversare il Biferno. Ma non lo fanno perché subirebbero perdite enormi a causa delle mitragliatrici tedesche che stanno sulla sponda opposta ad aspettarli.

Il piano strategico è semplice. Circa 1000 uomini (quindi una minuscola forza rispetto all’esercito inglese guidato dal famoso Generale Montgomery) raggiunge Termoli via mare, ma non sbarca al suo porticciolo (grande all’incirca un terzo di quello attuale). La ragione è ovvia: esso è presieduto da soldati tedeschi.

Il piano Inglese prevede la sorpresa. Quindi essi fanno via mare il giro del muraglione e da piccoli mezzi anfibi sbarcano all’altezza del Panfilo (che naturalmente era diverso e più piccolo rispetto a quello attuale).

Non c’era corso Mario Milano. Non c’erano tutte le attuali case che salendo la costeggiano sulla destra (e neanche quelle che non la costeggiano) Non c’era la chiesa di San Antonio. C’era solo una collina di terra erba e sterpi chiamata il Colle di Santa Lucia.

I soldati Inglesi (che facevano parte di un corpo specializzato per questo tipo di imprese) naturalmente in poco tempo si arrampicarono per la collina. E poco meno di 200 puntarono al primo obiettivo di quella notte poco prima delle 3 del 3 ottobre del 1943. Far fuori gli ufficiali tedeschi che dormivano all’Hotel Corona.

Conclusione. corso Mario Milano rappresenta l’attuale testimone assente di un avvenimento di quasi settantacinque anni or sono della Storia di Termoli.

Luigi De Gregorio