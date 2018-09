La sanità pubblica e i risparmi degli altri: a confronto Emilia Romagna e Molise

LARINO. “Ogne picca jjove”; che, tradotto in lingua, vuole intendere come, da ogni cosa, fosse pure di scarsa quantità, si possa trarre giovamento. Insomma, mettendo insieme anche centesimi, sarebbe possibile accumulare ben più di quanto si pensi. E questo vecchio adagio (molisano, ma non solo) acquista efficacia maggiore quando lo si voglia applicare al danaro pubblico, amministrato – com’è nella Sanità – da ‘manager’ locupletati che – a fine anno – fruiscono di cifre (in euro) composte da sei numeri. Per comprendere appieno cosa voglia intendersi, metteremo a confronto il sistema dell’Emilia-Romagna e quello del Molise, limitandoci alla somministrazione di determinati farmaci, segnatamente a quelli contrassegnati dalla sigla ‘dpc’. L’acrònimo è l’abbreviazione di tre parole: “dispensato per conto …” e si riferisce alle modalità di consegna di farmaci acquistati direttamente dalle Aziende Usl, ma distribuite attraverso le farmacie operative sul territorio. Nella sostanza queste ultime hanno solamente il compito di consegnare il prodotto prescritto; e, per il servizio, ricevono un compenso di € 3,20 a confezione senza intervenire nell’acquisto (o nella scelta) dei medicinali di cui si occupa direttamente l’Usl.

Nel caso di specie, stiamo parlando di specialità di nuova generazione che hanno un costo al pubblico di ben oltre i 100 euro ogni 28 compresse e che vengono ceduti in regime di gratuità a chi ne abbia diritto. La distribuzione attraverso le farmacie territoriali consente ai pazienti di ritirare il farmaco nei pressi di casa, evitando di recarsi – ogni volta – presso strutture ospedaliere lontane. Naturalmente, per i pazienti, su confezioni e marca dei medicinali non c’è la possibilità di scegliere; cosicché possono essere accettati solo quelli offerti dall’Ausl. Ovvio che soltanto scorte minime di farmaci in regime di ‘dpc’ siano presenti nei dispensari e, per conseguenza, talvolta lo specifico non è disponibile nell’immediato. Viene consegnata soltanto una provvista mensile per volta. Per poterne fruire, il paziente dovrà sottoporsi periodicamente a visita specialistica a cui consegue la stesura di un Piano terapeutico rilasciato in tre copie: di questa una va all’avente diritto, un'altra sarà depositata nello studio del medico di famiglia ed una terza verrà affidata ad una farmacia (a scelta) il cui titolare annoterà la consegna di ogni confezione. Insomma tutto viene previsto, in Emilia-Romagna, nell’interesse del paziente ed anche in quello dell’Azienda. Cosa accade, di contro, in Molise dove la gestione della Sanità pubblica ci ha portato ai super-ticket ed ai tagli degli ospedali che conosciamo? La procedura sopra descritta non risulta essere stata adottata dall’AsReM. Lo stesso specifico è in libera vendita e viene prescritto dal medico di base a semplice richiesta di parte, al di fuori dell’usbergo di un piano terapeutico e delle varie prescrizioni cui viene sottoposto. Naturalmente ne possono essere consegnate due confezioni per volte in linea con le normali procedure in essere. Se questo è risparmio lo facciamo giudicare al lettore.



Ecco perché abbiamo cominciato citando il proverbio di apertura. A tale proposito posso dire che i primi soldi che mi sono stati dati (e di cui ho potuto disporre) sono state le 5 e le 10 lire in uso negli Anni ’50 (ed oltre). Mia Madre me le consegnava la domenica perché, andando a Messa, avessi qualcosa da infilare nel sacchetto del sacrestano quando, dopo il Vangelo, passava per raccogliere l’òbolo. La mamma mi dava le monetine; ma io, dopo un paio di mesi, non avendole mai infilata nel sacchetto, mi ero fatto un discreto capitale con cui tentai la sorte, giocando a ‘tozzammuro’ con i miei coetanei. La sorte mi fu favorevole al punto che riuscii a mettere insieme un gruzzolo di parecchie diecine di lire. Ed ecco perché l’adagio citato sentenzia che “ogni poco giova”. Il finale (che segue) non c’entra con gli specifici dell’AsReM ma è giusto che dica - a mio onore - che una certa domenica versai in una sola volta al sacrestano non solo la quota domenicale quand’anche tutto il resto che m’era avanzato. In definitiva, essendomi convinto di avere giocato in società col Parroco, mi era sembrato giusto farlo partecipare al guadagno.

Claudio de Luca