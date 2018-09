I dati sul gioco online per il primo semestre del 2018

TERMOLI. Sono appena stati diramati i dati che riguardano l’industria del gioco d’azzardo per il 2018. Un risultato importante in termini di fatturato quelli che riguardano il primo semestre del 2018, con il segmento relativo alle scommesse sportive in testa, trend sicuramente legato anche alla Coppa del mondo di calcio, disputata tra il mese di giugno e quello di luglio scorso. In generale il trend che riguarda il business del gioco ha visto una crescita per il settore del gioco online pari al 21%, con margini di miglioramento che possono attestarsi intorno al 30% per i prossimi 12 mesi. La crescita del canale online in particolare grazie alle app di giochi per smartphone e tablet, è stata del 68%. I principali operatori che si occupano di gioco d’azzardo hanno quindi salutato con grande apprezzamento l’esito della pubblicazione dei dati che interessa il primo semestre 2018. Tutto questo riguarda il mercato globale del gioco online, con Asia e Stati Uniti che sono mercati tuttora in grande crescita e che certamente potranno consolidarsi anche nella seconda parte dell’anno. Un elevato potenziale di crescita quindi, visto in prospettiva e rispetto ai dati già piuttosto incoraggianti visti nel corso dell’ultimo biennio. L’industria del gambling ha puntato su nuovi mercati e nuovi canali operativi, sia in Europa che nel resto del mondo.

Il tutto va a sommarsi ai risultati che giungono dal primo trimestre 2018 che riguarda Singapore. Troviamo qui ricavi in impennata con 1,1 miliardi di dollari per l'inizio del 2018. Questa cifra rappresenta un rincaro del 6%, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso nonostante complessivamente le entrate totali dal turismo nel periodo di riferimento siano diminuite dello 0,5% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Due i resort-casinò presenti a Singapore: il Marina Bay Sands, gestito da Las Vegas Sands, e il Resorts World Sentosa, proprietà della Genting Singapore. Tutto questo avviene mentre in Europa la politica sta discutendo il ruolo del gioco, attraverso leggi, referendum e una volontà di limitare questo tipo di fenomeno. In particolare bisogna evidenziare come in Italia con il Decreto Dignità si voglia limitare il fenomeno del gioco compulsivo, conosciuto con il nome di azzardopatia e ludopatia. Chi promuove e sostiene il gioco legale ci tiene a sottolineare come sia a favore del gioco praticato con moderazione e in maniera del tutto responsabile consono. In particolare il segmento del gioco online si impegna a promuovere un certo tipo di gioco, basato principalmente sulle abilità degli utenti, e non sull’aspetto compulsivo che genera dipendenza e problemi legati all’eccessiva pratica del gioco.

Si tratta di un concetto promosso da tutte le realtà che operano all’interno del contesto dei casinoonlineaams.com cioè le sale da gioco legali e garantite presenti sul nostro territorio. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito di fatto a un’evoluzione del gioco legale che tra i suoi principi si basa sulla trasparenza e sulla pratica di un fair use degli strumenti delle sale da gioco digitali. Tuttavia, nonostante oltre il 65% dei proventi vengano dal gioco lecito e legale, in Europa esistono ancora realtà che operano al di fuori della legge, per quanto riguarda il gioco d’azzardo. Questo è un aspetto che fa parte sia del gioco di tipo fisico e terrestre, sia di quello digitale online. Tuttavia, bisogna riconoscere che le cose sono molto cambiate e in meglio, nel corso degli ultimi 10 anni.