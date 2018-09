Parchetto di via Cile Copyright: Termolionline.it

Via Cile 2

Via Cile 1

TERMOLI. Battiamo a tappeto tutto il territorio termolese per manifestare il dissenso di residenti e di commercianti e operatori economici sulle sacche di degrado e di incuria che la caratterizzano.

Siamo stati con Ezio Varrassi anche in via Cile, strada interna che costeggia la più ampia via Martiri della Resistenza e lì insiste un’area verde tutt’altro che attrezzata, che spesso finisce alla mercé dell’inciviltà.

Per fortuna dopo il nostro reportage video, qualcosa è cambiato, ma pur essendoci delle differenze, rimane sempre da fare… poiché la situazione critica si rinnova a cadenza periodica.