ROMA. Vacanze romane per il Vespa Club Thermularum nella tre giorni di Roma Caput Mundi, il raduno nazionale e internazionale organizzato dal club Vespa nel Tempo dal 31 agosto al 2 settembre.

I vespisti partiti da Termoli hanno percorso tutta la strada statale passando per Isernia, Venafro, Cassino, Frosinone e Frascati dove sono stati accolti dal presidente del club locale Giovanni Lucarini. Per poi continuare il viaggio verso la capitale e arrivare nel Village Vespa adibito nei giardini comunali San Sisto alle spalle del Colosseo.

La tre giorni ricca di visite guidate e giri in vespa nella cornice romana è stata fantastica per i 78 vespa club partecipanti arrivati da ogni parte d'Italia, con la partecipazione di vespa club dalla Francia, Belgio e Portogallo. Sabato sera tutti i partecipanti al raduno si sono mossi dal village per percorrere le vie della città scortati dalla polizia locale, passando per il Colosseo, Altare della Patria, Fori Imperiali, Circo Massimo, Piazza del Popolo per giungere al Gianicolo per un brindisi a mezzanotte.

Domenica mattina sveglia presto per i vespisti che si sono messi in movimento verso Città del Vaticano, dove una delegazione guidata dal presidente del Vespa Club nel Tempo Giuliano Ianiri e il cavalier Cau hanno consegnato una vespa speciale al papa.

Emozioni uniche per tutti i vespisti partecipanti in piazza San Pietro all'Angelus di Papa Francesco che ha salutato e ringraziato tutti i club partecipanti.

"E' stata una bellissima esperienza - ha commentato il presidente del Vespa Club Thermularum Jerry Carotenuto - vissuta in vespa per il club termolese che ha percorso 700 chilometri in strada per raggiungere gli altri 650 partecipanti a una cosa unica organizzata nel migliore dei modi con un'ottima accoglienza ricevuta da parte del vice presidente del Club vespa nel tempo, Angelo Amicone, molisano di Poggio Sannita".