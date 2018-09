TERMOLI. Ieri pomeriggio nella nuova area camper ricavata e gestita da Vincenzo Como, in via Asia, si è tenuta una interessantissima iniziativa che ha visto impegnate diverse associazioni: tra queste gli Arcieri del Mare, i Cavalieri Ordo san Timoteo, i Falconieri con Gianni di Guglionesi e lo stesso Vincenzo Como e l'associazione Il Vagabondo, nonché l'associazione Turismol.

Una giornata che nasce da una semplice chiacchierata tra Paolo Panichella, direttore della Casa di Kore, posto dove vengono accuditi e curati nel miglior modo possibile bambini e ragazzi meno fortunati di altri loro coetanei, e Vincenzo Como; da questo pour parler, è venuta fuori l'idea di fare questa giornata piena di divertimento e svago per i ragazzi e tutti coloro che hanno permesso tale evento.

Un momento diverso dall’andare al mare, al parco o magari stare davanti ad un cellulare, perché soprattutto come Paolo Panichella dice: "Per noi della comunità della casa di Kore, d'estate le uscite sono soprattutto al mare, ma oggi i nostri ragazzi si sono cimentati in attività nuove e hanno potuto divertirsi in modo diverso dal solito, con il tiro con l'arco, l’andare a cavallo e tanto altro ancora.

Questa giornata ci farà capire se qualcuno dei nostri ragazzi ha delle attitudini particolari verso qualche disciplina da fare magari in futuro e perché no, un domani essere un lavoro. Per questo evento, ringraziamo la Solidalia che è la nostra casa madre che gestisce la Casa di Kore e la Rsa Opera Serena e che ci permette con il suo appoggio di affrontare le difficoltà che certamente non mancano. Spero in futuro di avere altre giornate come queste che non fanno altro che portare solidarietà e serenità."