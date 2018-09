Servizio civile, bando pubblicato anche dalla Misericordia di Termoli

TERMOLI. Prova del 9 alla Misericordia di Termoli, ma solo per un posto al Servizio civile. Le cose cambiano in fretta a Termoli.

La Misericordia di Termoli “Ente Morale” Onlus accreditato nell’ambito dei progetti del Servizio Civile Nazionale, è stata riconosciuta come attuatore del progetto “Misericordia per amore 2” per un giovane da destinare al settore Assistenza disagio adulto e disabili. Previsto un assegno mensile di 433,80 euro.

Possono partecipare alla selezione i giovani che alla data della presentazione della domanda abbiano compiuto i 18 anni e non superato il 28esimo anno d’età. La domanda di partecipazione (modulo disponibile nella sede della Misericordia di Termoli) dovrà pervenire alla stessa sede entro e non oltre le ore 18 del 28 settembre 2018.

La domanda va indirizzata direttamente alla Misericordia di Termoli, in via Biferno, 20/22 – 86939 Termoli (CB) oppure tramite e-mail con posta certificata termoli@pec.misericordie.org

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero fisso 0875/70.27.27 oppure al mobile 335/8053647.