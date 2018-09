Scuola media di via Catania, non si smorza la tensione tra istituzioni e genitori

GUGLIONESI. Ennesimo incontro-scontro quello che si è tenuto ieri nella sala consiliare di Guglionesi per la questione sicurezza scuole. E parliamo della scuola di via Catania che, dal prossimo 13 settembre, dovrebbe, usare il condizionale è d’obbligo, ospitare gli alunni del liceo linguistico e delle scienze sociali di via Colombo. Dovrebbe, perché i genitori degli studenti del liceo non sono sicuri dell’idoneità del plesso A di via Catania che, fino a giugno ha visto la presenza della scuola media. Carte alla mano, il vice sindaco Giuliano Senese, l’assessore Pino Aristotile, la consigliera Stefania Addesa e la dirigente scolastica Maddalena Chimisso, hanno dichiarato l’idoneità del plesso “A” a ospitare gli studenti. L’idoneità arriva dopo le verifiche e i controlli effettuati sia dai vigili del fuoco, sia della protezione civile.

Per i genitori, però, questo non è bastato. Supportati dall’associazione la “Giusta scuola”, hanno ribadito il loro pensiero riguardo alla non sicurezza, e alla non tutela dei loro figli, poiché la scuola risponde ai parametri della normativa del 2008/2009, ed è quindi fuori norma, non è più legale, in più dista solo 50 metri dall’ormai incriminato Palazzo Vernucci.

«La vicinanza con questo palazzo è motivo di ansia e paura per i nostri figli- ribadiscono i genitori, per lo più di Termoli- se dovesse crollare potrebbe succedere un disastro!» Contrari a queste affermazioni, oltre i rappresentanti del comune e la preside, anche i genitori guglionesani. «Ci dobbiamo fidare dei controlli che sono stati effettuati, e delle competenze di chi ha effettuato le verifiche insieme alla giunta comunale. Tutti abbiamo dei figli, tutti siamo preoccupati, ma alternative non ce ne sono».

L’incontro che doveva portare a una decisione concreta e alla rassicurazione dei genitori presenti, si è rivelato uno scontro tra paesi. Proprio per questo motivo la preside Chimisso si è sentita amareggiata dalle insinuazioni fatte durante l’incontro svoltosi al teatro Fulvio.

Il vice sindaco Senese, alla fine dell’incontro, ha mostrato ai presenti tutte le carte in possesso del comune riguardante la scuola.

I genitori, però, non si sentono sicuri, e chiedono l’adeguamento alle nuove normative, o nell’eventualità, dei fabbricati, tipo container, dove poter far stare i loro figli durante quest’imminente anno scolastico.