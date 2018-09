Il mare di Rio Vivo di nuovo balneabile, revocata l'ordinanza di divieto

TERMOLI. Terminata la fase di emergenza a Rio Vivo nel tratto di mare tra i due torrenti Rio Vivo, appunto, e Sei Voci.

I campionamenti effettuati nelle ultime ore dall'Arpa Molise hanno fatto emergere finalmente parametri che sono rientrati nella normalità per quanto attiene alla presenza batterica e così il sindaco di Termoli ha emesso la revoca dell'ordinanza con cui dispose venerdì scorso il divieto di balneazione a 50 metri da ciascuno dei corsi d'acqua che manifestarono la presenza di enterococchi in tutti e 5 i punti di prelievo e in un caso di escherichia coli.

Se il tempo reggerà, ci sarà spazio per un ultimo fine settimana al mare prima dell'inizio dell'anno scolastico anche sul litorale Sud.

La nota del Comune di Termoli.

«Parametri nella norma, Rio Vivo di nuovo balneabile.

A seguito dei monitoraggi e delle analisi condotte da Arpa Molise, questa mattina i parametri relativi alla balneabilità sono tornati regolari.

Venerdì 31 agosto l'ente regionale aveva riscontrato un superamento dei limiti per quanto concerne la presenza di batteri escherichia coli ed enterococchi e, di conseguenza si era resa necessaria l'ordinanza sindacale che vietava la balneazione.

I nuovi prelievi questa mattina, 5 settembre 2018 hanno confermato il ripristino dei normali valori quindi l'ordinanza è stata revocata.