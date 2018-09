Tessuti per abbigliamento che resiste all’alta umidità

TERMOLI. Durante il periodo estivo afa e umidità creano disagi, soprattutto nelle località che si affacciano sulle zone costiere, proprio come Termoli. Quando arrivano i primi rialzi termici scatta subito la domanda del come vestirsi per non patire eccessivamente il caldo. Per garantire la giusta traspirazione alla pelle, evitando di sudare troppo, è opportuno scegliere dei capi di abbigliamento confezionati con l’impiego di tessuti naturali come lino, cotone e seta. Il lino è un tessuto molto leggero e fresco, protagonista indiscusso di tutte le collezioni primavera - estate degli stilisti che fanno tendenza. Perfetto e sobrio per abiti dalle tonalità chiare e più sbarazzino per abiti dalle fantasie colorate, questo tessuto viene utilizzato anche per confezionare lenzuola, copriletto e tovagliati destinati a donne che vogliono un corredo pregiato e dal raffinato gusto retrò.

Rispetto al lino, il cotone è una fibra naturale più economica, per questo motivo è largamente impiegato dalle industrie tessili e manifatturiere che confezionano prodotti di vario genere per la persona e per la casa. Nell’Europa del XIV secolo questo tessuto era considerato pregiato come la seta a causa degli elevati costi di importazione e delle difficoltà che si incontravano nella lavorazione. Tuttavia, con l’invenzione delle moderne macchine per la filatura e con l’apertura di immense piantagioni in America Latina, il costo del cotone diminuì sensibilmente. Grazie alla sua eccezionale capacità di assorbire il sudore, questo filato è frequentemente impiegato anche per la realizzazione di biancheria intima e da letto. Molte delle t-shirt in commercio sono fatte in puro cotone e per via della loro praticità ognuno di noi ne possiede almeno una. Questo capo così casual e versatile è comodo da indossare su un paio di pantaloni, su una gonna, semplicemente da solo oppure come sotto giacca.