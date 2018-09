“Il mondo interno e familiare del bambino: aspetti psicodinamici, pedagogici e relazionali”

TERMOLI. Dallo scorso anno scolastico, l’Education School “L’Arca di Noè” di Termoli (Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia paritaria bilingue, Amministratrice e Coordinatrice Didattica Matilde Dattoli), ospita il progetto “Ascoltiamo i genitori” della Dott.ssa Giuseppina Marolla, psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico. L’idea nasce dall’importanza data alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle numerose tematiche che riguardano il mondo dei bambini, la loro educazione e il loro sviluppo e dal ruolo assunto dalla scuola come luogo privilegiato di scambio di idee e riflessioni su tali argomenti.

Nella sua “Introduzione alla psicoanalisi” Freud definisce l’applicazione della psicoanalisi alla pedagogia e all’educazione in generale un compito “estremamente importante, ricchissimo di promesse per il futuro, forse il più importante compito dell’analisi”. Applicare alla pedagogia il punto di vista psicoanalitico vuol dire considerare la dimensione inconscia e relazionale di un determinato comportamento e dunque porsi il perché ed interrogarsi sulla sua origine.

Alcuni disturbi del comportamento possono insorgere precocemente già nei primi anni di vita del bambino, con conseguenze rilevanti per la sua futura crescita fisica e mentale. Numerosi psichiatri e psicoterapeuti ad indirizzo sistemico – relazionale e psicoanalitico (L. Onnis, E. Gilliéron, R. Spitz, S. Lebovici, B. Luban-Plozza, R. Di Donato, F. Agresta) sottolineano il ruolo fondamentale della famiglia nel prevenire l’insorgenza di determinati disturbi nell’infante. La famiglia è, per ognuno, un contesto primario di apprendimento e di esperienza, terreno dove si sviluppano o dove falliscono sia i movimenti di individuazione e di differenziazione, sia i processi di acquisizione dell’identità, connessi comunque a tali movimenti.

Ecco perché questo progetto è rivolto a tutte le famiglie che desiderano confrontarsi sugli aspetti legati all'educazione, alla crescita e alla relazione con i propri figli, per ricevere un supporto rispetto a dubbi e difficoltà che si possono incontrare nella quotidiana esperienza di genitorialità.

Nello specifico, questo seminario dal titolo “Il mondo interno e familiare del bambino: aspetti psicodinamici, pedagogici e relazionali” (sabato 8 settembre dalle 9.30 alle 13.00 presso l’Aula Adriatico della sede di Termoli dell’Università degli Studi del Molise, organizzato in collaborazione con il Centro Studi di Psicologia e Psicosomatica Clinica individuale e di gruppo CSPP di Pescara, la Sezione Pescarese della Società Italiana di Medicina Psicosomatica SIMP, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità CUG della Università degli Studi del Molise, il Rotary Club e il Rotaract di Termoli)

Ospiterà l’intervento di professionisti in materia: Matilde Dattoli (Amministratrice e Coordinatrice didattica della Education School “L’Arca di Noè”, Asilo Nido e Scuola dell’infanzia paritaria bilingue, Termoli) “Il ruolo del nido e della scuola dell’infanzia nella crescita del bambino”; la Dott.ssa Brunella Trivisonno (Psicologa, Psicoterapeuta del Consultorio Familiare di Termoli) “La genitorialità come fattore di mediazione fondamentale tra il bambino e il mondo”; il Prof. Fausto Agresta (Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista, già Docente Univ. L’Aquila e Chieti, Pescara) “Il mondo interno e relazionale del bambino: affetti, disegni e sogni”; il Dott. Alessio Bianconi (Psicologo, Psicoterapeuta Analista, Termoli) “Dal gioco alla fiaba: strumenti indispensabili per crescere con i bambini”. Al termine del seminario seguirà un dibattito aperto a tutti i presenti, per dare la possibilità di accogliere domande e riflessioni in merito agli argomenti trattati.

