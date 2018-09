Tutta la verità sulla manicure a gel: Uv contro Led

TERMOLI. Qualche settimana fa, mentre mi sottoponevo ad una seduta per il manicure in gel, dopo aver piazzato il gel sulle mie unghie, ho messo la mano sotto la lampada e "zac", era già asciutto. Non poteva essere, il segnale acustico mi aveva avvisato che il gel era asciutto, ma non erano trascorsi nemmeno dieci secondi!

Non mi capita spesso di sottopormi a questo tipo di manicure a gel, ma ricordo che spesso il processo di polimerizzazione durava circa uno o due minuti (niente a confronto dei tempi biblici che ci volevano un tempo per far asciugare il vecchio smalto per le unghie). La ragazza che mi stava eseguendo la manicure, vedendo il mio sguardo sorpreso, mi ha spiegato che quel salone di bellezza, utilizzava la migliore lampada LED unghie per la polimerizzazione del gel e che mi sarei dovuta abituare a quella velocità, perché rappresenta il futuro.

Parlando con delle amiche, mi sono anche resa conto di non essere l'unica ad essere incuriosita dal gel per le unghie. Una di queste, mi ha anche detto che per un breve periodo di tempo, ha dovuto utilizzare dei guanti senza dita per pulire i piatti in casa, dopo che aveva subito dei danni alle unghie durante una polimerizzazione sotto una lampada UV.

Così sono corsa ad informarmi e una esperta di bellezza ha dichiarato che: "La luce UV, o luce ultravioletta, è una forma di luce per lo più invisibile e che è presente nella luce del sole, nelle lampade abbronzanti e nelle lampade per asciugare lo smalto delle unghie", ha continuato dicendo che, "La luce a LED è una sorgente luminosa visibile e può contenere forme di luce invisibili, come i raggi UV". Ha poi spiegato che gli smalti per le unghie in gel, sono formulati per indurirsi quando esposti a diversi tipi di luce. Quindi cosa significa per la nostra manicure?

Per prima cosa, l'utilizzo di una luce a LED per polimerizzare lo smalto delle unghie, accelererà significativamente il processo. Molti grandi saloni di bellezza, ormai non utilizzano più le lampade ad UV, perché il gel per asciugare impiega molto più tempo. A questo punto, le lampade UV vengono quasi considerate obsolete. Per polimerizzare lo smalto, le lampade a LED impiegano dai 5 ai 45 secondi al massimo.

La buona notizia per le amanti del gel, è che l'uso di UV o LED, non dovrebbe influenzare sul risultato della manicure. Come affermano le maggiori esperte, ad influenzare la longevità delle unghie è soprattutto la preparazione del gel, la base e come vengono utilizzare in seguito le mani.

Inoltre, le lampade a LED, oltre ad essere più veloci, sono anche molto più convenienti, a fronte di un costo iniziale più elevato. Le lampade UV, infatti, devono essere cambiate regolarmente, in base al loro tempo di utilizzo. Le lampade a LED, invece, non hanno mai bisogno di essere sostituite. Quindi, anno dopo anno, faranno risparmiare un sacco di soldi, sia ai saloni di bellezza, che alle amanti del fai da te.