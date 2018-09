TERMOLI. Come nelle more dell'anno scolastico 2017-2018, anche per questo nuovo che sta arrivando, il 2018-2019, sondiamo umori e questioni relative alle istituzioni didattiche termolese.

Iniziano oggi, con una new entry, gli incontri con i dirigenti delle scuole termolesi: al 3° Circolo didattico di Via Stati Uniti da quest'anno vi è un nuovo Preside che ha preso il posto della professoressa Emilia Mastronardi, collocata in pensione.

Parliamo della professoressa Marina Crema, termolese di origine, una giovane docente che fin da subito ci ha mostrato spigliatezza e lungimiranza; la continuità dei programmi e dei progetti di cui questa scuola si è sempre distinta, è ben assicurata con la nuova dirigente scolastica e con tutto lo staff docente e non.

La Crema è anche co-dirigente all'Istituto comprensivo di Ripalimosani.