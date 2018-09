Novità significative anche al Secondo circolo didattico

TERMOLI. Anche il Secondo circolo con le sedi in Via Maratona, zona Pantano Basso e via Po, da quest'anno ha un nuovo dirigente scolastico: andato in pensione il professor Pierluigi Pranzitelli, sempre nel segno della continuità, è arrivato il professore Annibale Rocco, una persona che già nel primo approccio ci è sembrato molto disponibile anche se per motivi contingenti visti anche i concitati ultimi giorni prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, ha dovuto demandare la prima chiacchierata con noi alla maestra Marilena Cappella.

Abbiamo inteso che il Secondo circolo ha in mente molti progetti da portare avanti e altri da proporre durante l'anno scolastico.

La maestra Cappella ci ha detto: "Non ci sarà uno stravolgimento nell'organizzazione come per quanto riguarda i progetti, e i PON che sono stati approvati lo scorso anno, verranno approvati anche quest'anno con delle innovazioni a livello organizzativo sempre con la collaborazione dei genitori, le altre cose si vedranno in itinere."

Anche a loro, come agli altri dirigenti, abbiamo domandato della sicurezza della struttura scolastica dopo quanto abbiamo vissuto ad agosto a causa del terremoto: "Le scuole sono state controllate con la presenza del dirigente Annibale Rocco, con la RSTP Antonella Monaco e con la responsabile dei lavoratori Costanza Monaco; è stato fatto un controllo appropriato e con molto scrupolo sono state apportate opportune aree di sicurezza in più e questo è stato fatto per tutti i plessi del Secondo circolo. Ci auguriamo un anno scolastico positivo."