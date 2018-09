TERMOLI. Interviste di inizio anno scolastico anche al Primo circolo didattico di Termoli, dove ritroviamo in veste di dirigente la professoressa Rosanna Scrascia che ha anche, sotto la sua direzione, il plesso di Difesa Grande e di Via Tremiti; il suo è un impegno probante soprattutto per quanto riguarda la scuola sita nella piazza centrale della città che ha un numero congruo ed in crescita di alunni.

In questa scuola sono molti i Pon e i progetti che sono stati portati avanti con successo e altri nuovi sono in cantiere per il prossimo anno scolastico che si aprirà la prossima settimana.

La preside Scrascia si avvale di uno staff di docenti e personale Ata davvero di prim'ordine.

Infine non si poteva non parlare durante la nostra video-intervista con la professoressa del problema tanto attuale delle vaccinazioni obbligatorie.