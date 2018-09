GUGLIONESI. Focus sulle problematiche del Molise con sindaci, amministratori e cittadini.

Si è svolto questa mattina, presso la ‘casa del Fanciullo’ di Guglionesi l’incontro, organizzato dalla Cgil Molise “Emergenza Molise-Terremoto- Dissesto Idrogeologico-Alluvioni-Viabilità”.

Presenti i sindaci di Guglionesi e Montecilfone, Mario Bellotti e Franco Pallotta, interessati in prima persona dagli eventi sismici dell’ultimo periodo, e la segretaria nazionale della Cgil, Gianna Fracassi. Assente per motivi personali Sandro Del Fattore, segretario generale Cgil Abruzzo e Molise.

Segretaria Fracassi, lei è qui oggi per parlare dei bisogni, a livello economico, della regione Molise, a seguito degli eventi sismici del 14 e del 16 agosto. Di cosa c’è bisogno, secondo lei?

Di quello di cui ha bisogno sia il Sud Italia, che la maggior parte della nostra penisola, perché il tema terremoto, dissesto idrogeologico, ci richiama a una responsabilità che abbiamo, quella della prevenzione, quella della messa in sicurezza del territorio. Questo è il grande progetto economico che si potrebbe mettere in campo, fin da subito. Il problema è che, purtroppo, in questo paese, non solo al sud perché le evidenze di quanto accaduto a Genova ci dicono che c’è un tema di mal manutenzione generale, il problema è che questo paese è molto bravo nel gestire le emergenze ma, purtroppo, non definisce mai piani e progetti per prevenire l’emergenza. Questo è un tema economico perché se iniziamo a metter in campo, un piano di sicurezza del territorio, un piano d prevenzione dei rischi, creiamo lavoro. Tra l’altro, in parte risorse ce ne sono, a partire da quelle dei fondi strutturali sui quali il nostro paese è a livelli minimi di spesa, occorre da questo punto di vista una forte convergenza delle iniziative regionali e del governo. E occorre, anche, la volontà politica per farlo.

Cosa può dire ai sindaci che stanno affrontando questa emergenza?

A parte il supporto che come organizzazione possiamo dare, come abbiamo fatto in tutte le emergenze, dobbiamo provare a dire, tutti insieme, oltre alle parole di rito bisogna passare ai fatti. E devono esser fatti molto concreti; penso agli enti locali ai quali in questi anni sono stati ridotte le risorse, noi chiediamo da tempo di andare oltre il turn-over e dare la possibilità concreta di rimettere in campo un’idea di amministrazione, a partire da quelle locali, che possa affrontare anche da un punto di vista numerico e delle competenze i temi che ci sono in campo. E’possibile ragionare insieme, con un’alleanza larga, che tenga dentro le istituzioni le parti economiche e sociali, di uno sviluppo dei territori, a partire, proprio, dai territori molto piccoli come questo. Noi ci stiamo provando da tempo, abbiamo messo in campo un progetto chiamato ‘Piano del lavoro’ che parla esattamente di questo. Risposte alle persone e ai loro bisogni per quanto riguarda tutte le tematiche.

Un tema delicato che, arriva neanche a 24 ore dall’approvazione dello ‘Stato di emergenza’ da parte del Governo. Un’approvazione un po’ beffarda che ha portato a uno stato di delusione e di tristezza dei sindaci Bellotti e Pallotta, dopo aver avuto notizia del dimezzamento dei fondi richiesti dal Presidente Toma: non 4 milioni ma solo 2 milioni di euro.

“Sicuramente di positivo c’è che è stato riconosciuto che il terremoto c’è stato- afferma il sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta- questo rappresenta il riconoscimento dello stato di emergenza. Ma non so se i fondi stanziati saranno sufficienti solo per le prime spese che ci sono state, protezione civile, vigili del fuoco, dei vari abbattimenti che si dovranno effettuare. Spero che con la prossima legge finanziaria si possano incrementare queste spese per l’emergenza e poi, confido che, il governo riconosca il diritto dei cittadini, della mia e delle altre comunità interessate dal sisma, di veder sistemate le loro abitazioni. Questa sarà la battaglia di questi giorni”.

Dello stesso avviso del sindaco Pallotta, anche il primo cittadino di Guglionesi, Mario Bellotti, che ha aggiunto “speriamo che l’area del cratere non venga estesa a paesi che non hanno subito danni e che sia circoscritta a massimo sei comunità. Non vorrei si verificassero gli stessi errori del 2002. Al di là dei fondi, che spero siano solo un primo step e che ne arriveranno altri, spero che la Regione non allarghi l’area del cratere. Noi continuiamo con i vari controlli, molte sono le criticità che emergono ogni giorno. Molti stabili erano già stati toccati dal sisma del 2002 e, purtroppo nessuno era mai intervenuto. Anche per Palazzo Vernucci stiamo aspettando una perizia più approfondita così da poter sapere come procedere”.

“Vogliamo che ci aiutino a tornare a come eravamo prima del 14, non vogliamo approfittare del terremoto. Vorremmo che le nostre comunità continuino e tornino a vivere”, ha concluso Pallotta.