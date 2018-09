COLLETORTO. Fine settimana per aprire l’anno pastorale. Festa dell’oratorio, messa della famiglia e concerto di don Elio Benedetto. Un fine settimana intenso quello organizzato dalla Parrocchia “San Giovanni Battista” di Colletorto in vista dell’inizio del nuovo anno pastorale. Dalle 16 alle 20 è in programma la Festa dell’oratorio con la partecipazione dei gruppi dei bambini e dei ragazzi dei paesi vicini e che hanno preso parte all’esperienza estiva dell’oratorio “All’opera”.

Ci sarà l’accoglienza alla scalinata del Monastero, la sfilata dei quattro gruppi (artisti, artigiani, scienziati, mercanti) fino alla torre Angioina accompagnati dai ragazzi del gruppo storico “Giovanna I D’Angiò” di Colletorto che terrà anche uno spettacolo. Seguiranno il ballo dell’oratorio, la merenda, due incontri con Gesù (nella chiesa parrocchiale e al Purgatorio), giochi sotto la torre e un incontro conclusivo di preghiera nella chiesa madre. Domenica 9 settembre si parte con il nuovo anno pastorale: alle 8.30 la messa celebrata nella chiesa del monastero, alle 11 messa della famiglia nella chiesa parrocchiale e alle 18 messa vespertina, sempre nella chiesa madre. Alle 19 è in programma il concerto di don Elio Benedetto “Il cammino semplice – Santa Teresa di Calcutta”.

Il parroco, don Angelo Castelli, invita tutta la comunità parrocchiale a partecipare per condividere momenti di festa, condivisione e fraternità.