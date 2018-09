«Non saranno ripetuti gli errori del 2002»

MONTECILFONE. Dopo quello al mattino targato Cgil, nuovo confronto pubblico sui temi dell’emergenza post terremoto nel Cratere sismico bassomolisano.

Nella sala della comunità di Montecilfone, alla presenza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle Antonio Federico e Luigi Di Marzio sono intervenuti i sindaci di Acquaviva Collecroce Francesco Trolio, di Guglionesi Mario Bellotti, di Palata Michele Berchicci, di Larino Pino Puchetti e di Montecilfone, naturalmente, Franco Pallotta.

«Ieri sera a Montecilfone abbiamo avuto la possibilità di parlare davanti ad un'intera comunità che con dignità e orgoglio vuole ribadire il suo diritto ad esistere. Il terremoto, gli sfollati, la risposta del Governo, lo stato di emergenza, i due milioni di euro. Un momento di trasparenza ed un'occasione per raccogliere le istanze di tutti i sindaci coinvolti e dei tantissimi cittadini intervenuti – ha riferito Federico - abbiamo ricevuto il riconoscimento del lavoro fatto ed abbiamo il pieno sostegno per continuare ad andare avanti.

Noi non arretriamo di un centimetro e continueremo a lavorare a Roma per il nostro Molise e vigileremo affinché nessuno possa pensare di allargare il cratere a tutto il territorio regionale e far rivivere quanto accaduto dopo gli eventi del 2002. Non possiamo permettercelo e non accadrà! Ps: un ringraziamento particolare al sindaco Franco Pallotta per aver organizzato l'evento».