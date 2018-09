TERMOLI. E’ da diverso tempo che non ce ne occupiamo, ma lei, Morena Marangi, cantante, vocalist, attrice e ballerina termolese di passi nel mondo dello star system ne ha compiuti ancora molti.

L’ultimo ieri sera, al Lido di Venezia, quando si è esibita nell’ambito della 75esima Mostra internazionale del Cinema, l’appuntamento atteso tutto un anno alla Serenissima.

Morena Marangi in arte Miss Morena è sì originaria di Termoli, ma ormai adottata da molte città importanti in Italia e nel mondo.

Nasce come ballerina e cantante ma poi la sua strada si dirige verso il canto.

Predilige la musica internazionale, sceglie di cantare in inglese ed è proprio questo che la farà diventare un nome noto nelle discoteche e nei club più importanti d'Italia, d’Europa e di Ibiza esibendosi come singer e vocalist.

Poi spicca il volo, dal Giappone a New York, per citarne alcuni: Privilege Ibiza, Zela Ibiza il nuovo ristorante di Cristiano Ronaldo, Pacha NY, Celebrità Novara, Sio Café Milano, Noir Milano, Twiga Forte dei Marmi, La Capannina Forte dei Marmi, Africana Positano, Bside Salerno, e tanti altri.

Circa 3 anni fa partecipa al reality “L’Isola dei Adamo ed Eva”, ancora oggi in onda con le repliche sul canale 9 condotto da Vladimir Luxuria, che vince un reality sul naturismo, un'opportunità in cui la Miss riesce a far conoscere il suo modo di essere prorompente e il suo carattere energico a tutti gli Italiani.

La ricordiamo anche in veste di cantante a Cultura Moderna accanto al mitico Teo Mammuccari su Italia 1. L'abbiamo incontrata prima della partenza per la parte centrale del suo tour estivo per farci raccontare un po' come procede la sua carriera artistica visto che si era concessa un po' di relax nella sua adorata “Termolandia”, come dice lei.

Abbiamo scoperto un tour ricchissimo di date in club disco importanti in tutta Italia, dalla Campania dove si esibirà nella storica discoteca dove sono passate le più importanti vedette del lido di Parigi Africana Famous Club, passando dalla Calabria con il fantastico Ibiza Street party, un evento unico nel suo genere in cui un intera città si trasformerà in una disco accompagnata dalla voce di Morena fino ad arrivare in Sicilia per poi approdare in Sardegna a Porto Cervo, che la vede madrina e presentatrice di un'importante manifestazione a scopo benefico.

Insomma un carnet di partecipazione da festeggiare e come dice lei, «Continuate a seguirmi sulle mie pagine social: miss Morena fb e missmorena87 su Instagram. Anche perché in vista dell'inverno ci saranno 2 grandi sorprese assolutamente segrete e grazie alla redazione di Termolionline».

Lei ringrazia la Bros eventi e Alessandro D'Onofrio, ticket che le ha permesso di essere ieri a Venezia.