GUGLIONESI. Lui, dottor Antonio Licursi, Capo sala del blocco operatorio dell’ospedale di Termoli, lei, dottoressa Valentina Licursi, Sociologa specializzata in Organizzazione Relazioni Sociali, entrambi Master Reiki e Riallineatori energetici, ogni martedi e giovedi dalle ore 17 alle ore 19 stanno portando volontariamente il loro straordinario contributo completamente gratuito alla popolazione di Guglionesi che staziona sotto le tende .

Dopo anni di studi, approfondimenti, corsi e trattamenti con ottimi risultati, i due mettono la loro Professionalità e conoscenza in ambito Olistico e della guarigione quantica, al servizio degli Altri, proponendo queste tecniche di “TERAPIA DOLCE”, sempre complementare e mai sostitutiva a quella medica tradizionale.

La terapia dolce vede utilizzo delle tecniche della meditazione con respirazione consapevole e guidata, il trattamento Reiki riequilibrante energeticamente e molto utile contro dolori muscolari, ansia, insonnia, stress, paura e panico, e l'Allineamento energetico che riporta ben-essere nella Persona a livello emotivo e spirituale ma anche sul piano fisico (colonna, scapole, anche, bacino e talloni).

L’esperienza d Guglionesi:

Arrivati il primo giorno presso la tendopoli, quello che abbiamo trovato è stato: paure, ansie, preoccupazioni, tristezza, delusioni, dolore fisico e mentale, insonnia e generale stato di angoscia.

Persone che all'improvviso si sono ritrovate a dormire sotto una tenda, con la famiglia divisa e lontana, senza piu il loro “nido”, la loro casa. Abbiamo prima di tutto portato il sorriso e la positività, ascoltando le loro storie e angosce, la rabbia e la pre-occupazione per un domani ancora incerto. Si sono subito dimostrati disponibili a fare questi trattamenti pur di riuscire almeno a dormire di nuovo la notte senza paura.

Le nostre esperienze fin’ora ci hanno permesso di verificare quanto sia fondamentale praticare Allineamento energetico prima di tutto sui ragazzi in crescita (11-18 anni) per poter prendere ancora in tempo posture errate che possono con il tempo portare danni in diverse parti del corpo, ma anche su persone adulte che hanno subito traumi fisici o mentali, sui malati, su chi ha bisogno di forza e positività per affrontare cure difficili, lunghe e dolorose, sugli anziani perchè possano sentirsi ancora vivi e amati, sugli animali e anche sulle piante.

In particolare durante le sedute di Allineamento vertebrale energetico e Reiki, le Persone hanno raggiunto un punto di rilassamento tale, da sentire sparire dolori, paure e pre-occupazioni, a totale beneficio di un senso di rilassamento nel corpo, leggerezza nella mente e hanno evidenziato una immediata sensazione di voler riposare, li dove molti soffrivano proprio di insonnia.

Difatti coloro che prima presentavano evidenti stati di nervosismo ,rabbia verso la natura, verso madre terra, verso il creato ed il Creatore, a trattamento completato e a seguito delle spiegazioni donate dalla sociologa alle situazioni riviste durante il trattamento nella mente (luci, persone,pensieri, situazioni), che hanno predominato il breve arco di tempo che ha visto fluire l’energia attraverso l’apertura dei Chakra e sulla colonna vertebrale,hanno confermato l’accettazione ed il ringraziamento per aver sperimentato un momento di assoluta serenità e ben essere totale.

Il disagio socio-relazionale, mentale ed emotivo, la paura, il disallineamento della colonna (con conseguente disallineamento anche di scapole, bacino e piedi), i dolori presenti in varie parti del corpo, il mal di testa forte che poco spazio lascia al pensiero positivo, sotto le mani del reikista, si sciolgono, e la Persona entra in uno stato di benessere psico-fisico e mentale, di puro relax, con la testa finalmente libera dalle preoccupazioni, finalmente rilassata,rigettando via lo stress e il distress.

I maestri Reiki Antonio e Valentina ringraziano il comune di Guglionesi, l’assessorato alle politiche sociali, la dottoressa Pina Russo, per la loro disponibilità nell’accettare il nostro contributo e per aver dato alla popolazione di Guglionesi la possibilità di riappropriarsi della propria vita, del proprio “ Io sono qui ed ora” senza pensare al domani, nè al passato , ma concentrarsi esclusivamente al PRESENTE, in una sempre maggiore crescita della presenza consapevole.

I maestri Reiki Antonio e Valentina continueranno a portare amore a queste meravigliose persone,che nella sofferenza dimostrano tantissimo coraggio e volontà di voler ricominciare con il sorriso, ringraziando il Creatore e anche Madre terra,che ogni tanto ci ricorda di volgere piu’ spesso pensieri positivi nei suoi confronti, apportando più amore e rispetto.

Adesso i loro cuori amano, le loro menti ricominciano a pensare in modo più positivo lasciando andare via rabbia e delusioni, e accelerando così il loro processo di guarigione psico-fisica.