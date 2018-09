Patologie tumorali, controlli e assistenza: Brizio incontra Puchetti

LARINO. L'Associazione Brizio incontra il sindaco di Larino Pino Puchetti. Un incontro cordiale, sicuramente costruttivo e di interesse comune quello che si è tenuto al palazzo Ducale di Larino tra il sindaco Pino Puchetti e i vertici dell'associazione di volontariato Brizio No Profit.

Il presidente della Brizio, Massimo Mancinelli, accompagnato dal vice presidente, Franco Di Pilla e dai soci fondatori Eduardo Mazza e Luigi Pizzi, si sono intrattenuti per circa un'ora con il primo cittadino per discutere dei temi più scottanti per la comunità larinese e cioè le malattie tumorali. «Oggi vediamo un aumento esponenziale in questa città di malattie legate a cancri e tumori - sottolinea Massimo Mancinelli - per questo motivo abbiamo incontrato il sindaco, vogliamo cioè, mettere in campo una serie di progetti che, di concerto con l'amministrazione comunale, vorremmo portare avanti, il primo e più urgente è il controllo elettromagnetico nella zona Montarone, dove purtroppo, registriamo tanti decessi in questi ultimi anni, senza però dimenticare tutto il resto, che comunicheremo di volta in volta sia al sindaco che ai cittadini».

Il sindaco dal canto suo, ha dimostrato apprezzamento per il lavoro svolto dall'associazione e dell'impegno in generale che la stessa mette in queste cose, dichiarandosi «ben disponibile a una collaborazione, sia per questo primo e più urgente lavoro da fare, che successivamente per tutte le azioni che si vorranno mettere in campo». Puchetti ha anche sottolineato un problema serio che affligge purtroppo la città frentana, ossia quello dell'amianto. «Bisogna mettere in campo una serie di azioni che limitino l'inquinamento dovuto all'amianto, e sicuramente questa collaborazione tornerà utile su tutti i campi». Alla fine dell'incontro l'associazione Brizio ha consegnato una targa al sindaco raffigurante la tessera dell'associazione.