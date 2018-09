The most venerable Thich Nhu Dien con Lucia Urbano Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. "The most venerable Thich Nhu Dien". A molti questa locuzione, con tanto di nome orientale, potrebbe dire poco. Tuttavia, per una nazione come il Vietnam, che abbiamo conosciuto soprattutto per vicende belliche, ma che ha molto da offrire, specie in materia di tradizioni e culti religiosi, Thich Nhu Dien è uno dei maestri più rispettati del Paese.

Basta inserire il suo nome sul web, in uno dei motori di ricerca, Google ad esempio, e vengono fuori 202 milioni di notizie, insomma, certo non poche, magari non tutte riconducibili alla sua persona, ma per chi in 69 anni, questa l’età del Venerabile, ha visitato 73 paesi e scritto, rigorosamente a mano, 66 libri, nulla è precluso.

Grazie al nostro gancio semi-tremitese Lucia Urbano, abbiamo avuto modo di scoprire la sua presenza tra la costa molisana e quella garganica. Ha visitato i mercati di Guglionesi e Termoli, prima di imbarcarsi per le Diomedee.

Lui, in questa fase della sua vita, vive ad Hannover, in Germania, dove dirige l’Education department, presente anche a Padova, dove ogni tanto fa capolino.

Thich Nhu Dien è stato attratto a San Nicola dall’abbazia benedettina, soprattutto, oltre che dallo splendido scenario naturale. Ci ha mostrato anche come scrive i suoi tomi a mano.

«Un’esperienza notevole, quella di incontrare il Maestro venerabile del Vietnam, hanno visitato l’Abbazia e i Chiostri. Si è intrattenuto anche a San Domino, una visita breve e intensa. La società dei consumi non proietta verso la felicità, un suo pensiero condiviso anche da me – ci riferisce Lucia Urbano – e vale sia per l’America che l’Europa. L’illuminazione, la preghiera e il buddhismo come pratica e stile di vita sono la cura perché attraverso pilastri di saggezza buddisti, l’uomo può e deve recuperare il proprio baricentro emotivo minato e violentato – ci racconta dall’incontro col Venerabile – perché deve riappropriarsi di se stesso, insomma. Col sorriso leggero di una foglia mi ha parlato sorridendomi sempre e guardandomi negli occhi. Regalandomi un momento di pura pace e mi ha fatto. Alla fine gli ho cantato una strofa in cinese di Moliuà, cioè girasole, che in cinese è la canzone del cuore. Come O’ sole mio da noi».

Chiunque volesse saperne di più e attingere alle perse di saggezza del Maestro, sul sito www.Viengiac.de alla voce Tiengy c’è il loro studio e il lavoro tradotto in italiano.