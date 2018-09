“Festival Luca c’è”, il ricavato donato al reparto di pediatria oncologica della Casa Sollievo

MONTENERO DI BISACCIA. Il ricavato del Festival che si è svolto il 29 giugno a Montenero di Bisaccia, denominato "Luca C'è", in memoria del ragazzo Luca D'Aulerio scomparso un anno fa, è stato devoluto alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, precisamente al reparto di pediatria oncologica.

"I ragazzi si sono recati di persona al nosocomio pugliese, in data 8 settembre, accolti dalla Direzione che ha concesso loro una visita guidata di tutto l'ospedale. Un piccolo gesto ma dal grande valore umano che serve anche ai ragazzi monteneresi per mantenere vivo il ricordo dell'amico Luca, una persona che si è sempre dedicata ad aiutare gli altri. Gli amici di Luca vi danno appuntamento all'anno prossimo, per la prossima edizione del Festival Luca c'è!"